Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
El veranillo de San Miguel y el aviso de la AEMET de la llegada de la borrasca Gabrielle

Investigadores advierten de que las medidas tomadas por la UE no evitarán la desaparición de las abejas

Reclaman en 'Science' la extensión de hábitats naturales dentro de los cultivos para proteger a los insectos polinizadores

Estamos maltratando a las abejas de la miel

Una abeja cortadora de hojas visitando una borraja
Una abeja cortadora de hojas visitando una borraja Félix Fornoff
J. de Jorge

J. de Jorge

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las abejas, las mariposas y otros insectos polinizadores resultan fundamentales para mantener la biodiversidad y sostener la producción agrícola. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran en grave declive, entre otros factores porque sus hábitats son cada vez más reducidos por la presión humana. La ... Unión Europea (UE) propuso unos objetivos para contrarrestar esta tendencia, pero un nuevo estudio publicado en la revista 'Science' asegura que no son suficientes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app