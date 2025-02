La tormenta geomagnética más fuerte de los últimos 20 años provoca una gran aurora boreal visible en toda España

Cuando pensamos en auroras boreales nuestra mente viaja a lugares lejanos como Canadá, Noruega o Finlandia. Además, estas solo se dan durante algunas épocas concretas del año y, para ver esta impresionante estampa, suele ocurrir que solo podemos hacerlo viajando a dichos países o directamente a través de una fotografía. Pero en esta madrugada del 10 de mayo al 11, se ha dado una excepción que ha sorprendido a muchos.

Luces y destellos rosas, violetas, anaranjados o incluso verdes se han dejado ver esta noche en el cielo de casi todo el mundo, incluidas Europa y España, donde no es habitual que ocurra. En nuestro país la aurora boreal ha sorprendido a varias zonas del territorio como Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña o Galicia, tal como han mostrado muchas personas a través de sus redes sociales y han captado distintos organismos.

Nunca pensé poder hacer una foto así a 15min de mi casa, pero si..

Una aurora boreal desde la Comunidad de Madrid, simplemente no tengo palabras para describir lo vivido. pic.twitter.com/ewmzqeGXKl — Astronomía Rivas (@AstronomiaRivas) May 11, 2024

ALERTA AURORA EN GALICIA! Ahora mismo se puede ver una aurora boreal sobre Galicia, no os la perdais! Foto de TrevincaSkies en Peña Trevina pic.twitter.com/rfHhrFTQB3 — Borja Tosar (@borjatosar) May 10, 2024

Aurora boreal desde Badalona, España pic.twitter.com/ty6eOnZoTV — Martí Montferrer (@CdeCiencia) May 10, 2024

Esto ha ocurrido debido a que la tormenta solar más poderosa en más de dos décadas ha azotado a la Tierra este viernes, algo que, además de causar estas inusuales auroras boreales en muchas partes del globo, también amenaza con posibles interrupciones en satélites y redes eléctricas.

La primera de varias eyecciones de masa coronal (CMEs por su sigla en inglés), grandes emisiones de plasma y campos magnéticos desde el Sol, se produjo poco después de las 16H00 GMT, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Tiempo después, la NOAA categorizó la tormenta geomagnética como «extrema», la primera desde que en octubre de 2003 varias de ellas causaron apagones en Suecia y daños en la infraestructura energética en Sudáfrica, recoge AFP.

Auroras borales en España durante el fin de semana

Pero los efectos de esta tormenta geomagnética no solo se limitan a la noche de este viernes, si no que pueden continuar durante todo el fin de semana por lo que, si no quieres perderte este espectáculo del firmamento debes estar atento a estas madrugadas del sábado y el domingo.

Brent Gordon, de los servicios meteorológicos espaciales del NOAA, sugiere a la AFP que las personas intenten tomar fotografías nocturnas con sus teléfonos, incluso si la aurora no es perceptible a simple vista. «Te sorprendería lo que puede verse en la foto» captada con los celulares más modernos, afirmó.

Además, las autoridades también recomiendan guardar precaución ante posibles apagones, considerando poner a mano linternas, pilas o radios meteogológicas. Este fenómenos puede afectar a cables de electricidad, GPS, naves espaciales, satélites, radios de alta frecuencia y incluso podría llegar a afectar a palomas y otros animales con 'GPS biológico'. Como antecendentes, la mayor tormenta solar de la que se tiene registro es el 'evento de Carrington', que ocurrió en 1859. Las causasa del mismo fueron la destrucción de la red de telégrafos en Estados Unidos, propinó descargas eléctricas y la aurora boreal fue visible en latitudes inéditas, hasta América Central.