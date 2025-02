Así funciona nuestro cerebro cuando leemos

Según un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Ciencias de la Salud de Texas en Houston, cuando una persona está leyendo, dos redes distintas en su cerebro se activan a la vez, trabajando juntas para integrar los significados de las ... palabras individuales y obtener mensajes más complejos y de orden superior. El hallazgo se acaba de publicar en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

«Este estudio - afirma Oscar Woolnough, que ha dirigido la investigación- nos ayuda a comprender mejor cómo los centros distribuidos en la red de lenguaje del cerebro trabajan juntos e interactúan para permitirnos comprender oraciones complejas. »Nuestros cerebros están muy bien conectados internamente, y para que nosotros comprendamos el lenguaje se requiere que ocurra una secuencia precisa de procesos rápidos y dinámicos en múltiples sitios en todo el cerebro«. Para identificar los roles específicos e interacciones de las áreas del cerebro involucradas en la lectura, el equipo de investigadores realizó grabaciones de los cerebros de pacientes con electrodos colocados quirúrgicamente, del tipo de los que se utilizan para localizar la epilepsia. Con ellos se midió la actividad neural de los pacientes mientras leían tres formas de oraciones: oraciones regulares; oraciones «Jabberwocky» (basadas en el poema «Jabberwocky» de Lewis Carroll), que utilizan gramática y sintaxis correctas pero contienen palabras inventadas, lo que las hace incomprensibles; y listas de palabras, tanto 'normales' como sin sentido. Noticia Relacionada El primer mapa completo del 'cableado' del cerebro de un insecto, paso clave para entender el comportamiento humano Judith de Jorge El trabajo muestra al detalle cómo las neuronas se conectan entre sí en el cerebro de la larva de la mosca del vinagre A partir de estas grabaciones, Woolnough y sus colegas identificaron dos redes cerebrales que desempeñan un papel clave en el proceso de lectura. La primera involucra una región del lóbulo frontal del cerebro que envía señales al lóbulo temporal, que muestra una activación progresiva cuando una persona está construyendo un significado complejo a lo largo de la longitud de una oración. La segunda red involucra otra región del lóbulo temporal del cerebro que envía señales a un área del lóbulo frontal, permitiendo la comprensión del contexto de una oración para facilitar la comprensión y el procesamiento más fácil de cada nueva palabra que se lee. «Los electrodos implantados en el cerebro -dice por su parte Nitin Tandon, autor principal del estudio- nos brindan una visión sin precedentes sobre el funcionamiento interno de la mente humana, especialmente para procesos rápidos, como la lectura. Nuestro trabajo está dejando claro que la mayoría de los procesos, como la comprensión o la generación de lenguaje, no ocurren en una sola región, sino que se comprenden mejor como estados muy transitorios que muchas áreas separadas del cerebro logran mediante interacciones muy breves pero críticas». MÁS INFORMACIÓN Los científicos, preocupados tras detectar una 'fuga' de líquido en el fondo del mar

Los científicos, preocupados tras detectar una 'fuga' de líquido en el fondo del mar Misión Juice: ¿Por qué Ganímedes? Comprender la ciencia que existe detrás del proceso altamente rápido y complejo de la lectura permitirá a los científicos aprender más sobre cómo funciona el cerebro durante la dislexia. En última instancia, esperan que sus hallazgos ayuden a guiar las opciones de tratamiento para el trastorno de lectura, que afecta aproximadamente al 15% de las personas que viven en los EE.UU.

