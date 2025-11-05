Suscribete a
Un astrónomo japonés capta dos brillantes explosiones en la Luna

Los destellos pueden haber sido provocados por el choque de fragmentos del cometa Encke contra la superficie lunar a unos 28 km por segundo. Con seguridad, los golpes han creado dos nuevos cráteres

Uno de los impactos en la Luna, el punto brillante abajo a la izquierda de la imagen, captado por Daichi Fujii
Judith de Jorge

La Luna puede parecer un lugar tranquilo, pero no lo es en absoluto. Recibe el bombardeo frecuente de rocas espaciales que, sin el freno de la atmósfera, impactan contra su superficie. Por eso está repleta de cráteres. El jueves 30 de octubre y el sábado ... 1 de noviembre, un astrónomo japonés, Daichi Fujii, conservador del Museo de la Ciudad de Hiratsuka, captó con un telescopio los destellos de dos de esos impactos contra la superficie lunar. Los estallidos de luz, visibles desde la Tierra durante una fracción de segundo, han podido ser provocados por el choque a gran velocidad de fragmentos del cometa 2P/Encke, que cada año por estas fechas deja caer la lluvia de meteoros de las Táuridas en su viaje por el Sistema Solar.

