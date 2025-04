El reducto francés de los primeros sapiens de Europa, rodeados de neandertales

La presencia de Homo sapiens en Europa es por lo menos 10.000 años más antigua de lo que se pensaba. Un equipo internacional de investigadores, en efecto, acaba de encontrar en una cueva francesa un diente de leche fósil de un niño ... de nuestra especie de hace más de 51.000 años, mucho antes de la llegada 'oficial' de nuestra especie al continente europeo. El pequeño formaba parte de un reducido grupo de humanos modernos que lograron llegar hasta allí 10.000 años antes de que Homo sapiens se extendiera por el continente. Pero no duraron mucho. Aquel grupo aislado de pioneros sólo logró sobrevivir 40 años antes de desaparecer.

Homo sapiens surgió en Áfricahace ya más de 300.000 años, y los primeros fósiles de humanos anatómicamente modernos en el continente negro tienen una antigüedad de casi 200.000. Las primeras evidencias de migraciones fuera de África se han encontrado en Israel y Grecia, y tienen casi la misma antigüedad. Desde esas regiones del este, nuestros antepasados se fueron extendiendo después por el resto del mundo. Hay pruebas de que llegaron hasta el extremo oriental de Asia hace alrededor de 80.000 años y a Australia hace cerca de 65.000.

En Europa, sin embargo, la aparición de los primeros Homo sapiens fue mucho más tardía, probablemente debido a las barreras naturales (áridos desiertos y cordilleras infranqueables) o quizá, según algunos, como consecuencia de la ocupación del continente por la 'otra' especie humana de la época, los neandertales , que llevaban establecidos en Europa varios cientos de miles de años. Sea como fuere, la evidencia más temprana del asentamiento de nuestros antepasados directos en Europa data de hace 'solo' 43.000 años, y casi coincide con el momento en que los neandertales se extinguieron , desapareciendo para siempre.

Un fósil extraordinario

Ahora, los investigadores acaban de retrasar esa fecha en más de 10.000 años, gracias al descubrimiento de un extraordinario fósil en la cueva Mandrín, en la Francia Mediterránea, a apenas 140 km al norte de Marsella. Según un artículo publicado en ' Science Advances ', el hallazgo revela la llegada más antigua conocida de humanos modernos a Europa, entre hace 56.800 y 51.700 años. En su estudio, los científicos demuestran que el lugar fue ocupado alternativamente por neandertales y sapiens durante los últimos milenios de existencia de esa otra especie humana.

«Nuestros hallazgos -escriben los autores del artículo- proporcionan evidencia arqueológica de que estos dos primos homínidos (sapiens y neandertales) pudieron vivir en la misma región de Europa al mismo tiempo». Según el estudio, lo más probable es que un pequeño grupo de humanos modernos consiguiera llegar hasta lo que hoy es Francia 10.000 años antes de que nuestra especie comenzara seriamente a extenderse por Europa. Se trataba, pues, de un pequeño grupo de pioneros que sólo logró sobrevivir en la zona unos 40 años. Y que después desapareció.

Un grupo de pioneros

En palabras de Clément Zanolli , de la Universidad de Burdeos y coautor de la investigación, «no hubo una única oleada de humanos modernos que llegaron a Europa y la colonizaron. Lo más seguro es que hubiera varios intentos, y lo que hemos encontrado es, probablemente, uno de esos intentos. Seguramente habrá otros que aún no hemos encontrado». Tampoco está clara la razón por la que esta incursión tan temprana no tuvo éxito: «¿volvieron quizá al lugar del que vinieron? -se pregunta Zanolli- ¿O simplemente murieron allí y no lograron sobrevivir más de unas pocas décadas? Es imposible de saber».

Zanolli y su equipo llevan trabajando en el yacimiento de Mandrin desde hace más de treinta años. El lugar es una pequeña cueva en lo alto de una colina, con unas vistas excelentes sobre el valle del Ródano. Hasta ahora, el equipo ha encontrado allí alrededor de 60.000 herramientas de piedra, y más de 70.000 restos fósiles de distintos animales en diferentes capas de excavación, lo que demuestra que el lugar estuvo muy concurrido durante miles de años. Entre esos restos había también nueve dientes fósiles de por lo menos siete individuos diferentes. Y hasta ahora se pensaba que todos ellos eran neandertales.

Una cueva muy transitada

La gran cantidad de herramientas y restos de animales recuperados a lo largo de tres décadas ha permitido a los investigadores reconstruir la historia de la ocupación de la cueva. Así, sabemos que los primeros habitantes conocidos fueron neandertales, que vivieron por toda Europa durante más de 300.000 años antes de extinguirse hace alrededor de 40.000. Los neandertales, de hecho, ocuparon la cueva durante varios períodos, los primeros hace 80.000 años y los últimos hace 54.000.

Tal y como se pensaba, la mayor parte de los dientes hallados en Mandrin pertenecen, efectivamente, a neandertales. Pero uno de ellos, un diente de leche, ha resultado tener los rasgos distintivos de nuestra especie. Es decir, que no perteneció a un neandertal, sino a un niño de nuestra propia especie, Homo sapiens. Y la capa de sedimento en la que se encontró, de hace entre 56.800 y 51.700 años, reveló a los científicos su antigüedad. Además, los artefactos y herramientas encontrados en esa misma capa no eran como los que fabricaban los neandertales, sino más bien como los que fabricaba Homo sapiens en otras partes del mundo.

En las capas superiores de la excavación, más recientes, el equipo volvió a encontrar restos de neandertales, y en la cueva no vuelve a haber rastro alguno de Homo sapiens hasta mucho más tarde, en el estrato que corresponde a hace 44.100 años.

Probablemente se encontraron

Según Ludovic Slimak , de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès y primer firmante del artículo, el primer cambio de neandertales a humanos modernos en la cueva Mandrín sucedió de forma muy rápida. «Entre el último fuego hecho por neandertales en la cueva y el primero hecho por Homo sapiens -explica el investigador- transcurrió como mucho un año». Un dato que se conoció tras el estudio de los restos de hollín de los fuegos, sobre los que se habían formado capas de calcita que pueden ser fechados con mucha precisión. La evidencia de hollín y calcita también ayudó a los investigadores a precisar durante cuánto tiempo la cueva estuvo ocupada por aquél primer grupo de humanos modernos: alrededor de 40 años.

Sin embargo, y a pesar de vivir en la misma zona y al mismo tiempo, los investigadores no encontraron pruebas de intercambio cultural entre las dos especies: por ejemplo, los neandertales posteriores a la breve ocupación sapiens no imitaron ninguna de sus herramientas. Lo cual, según Zanolli, y dado que las dos especies convivieron en Mandrin durante décadas, no significa que no se cruzaran en más de una ocasión. «Es muy probable -sostiene el científico- que se encontraran».

El destino que corrieron los miembros de aquel grupo de pioneros se desconoce. Tras 40 años de ocupación de la cueva, simplemente dejaron de estar allí. Los investigadores creen que es posible que fueran demasiado pocos como para prosperar y sobrevivir por sí mismos. Para ello, según Slimak, «es necesario que haya intercambios sociales y genéticos con la población local. Si no tienes intercambios genéticos, sencillamente desapareces».