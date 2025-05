Para evitar los microbios, mejor pagar con monedas que con billetes

El dinero es sucio. Es una superficie que se toca con frecuencia, por lo que probablemente está involucrada en la transmisión de patógenos. Por este motivo, es recomendable pagar con tarjeta de crédito. Pero en el caso de que no se disponga de una o no sea posible, para evitar microbios y bacterias es más seguro sacar de la cartera monedas que billetes. Esta es la conclusión de un estudio que muestra que los billetes de euro se contaminan más fácilmente y que las monedas, hechas de metales antimicrobianos como el cobre. Sin embargo, esto no quiere decir que las monedas sean 100% seguras. Lo mismo es aplicable contra el coronavirus.

Debido al contenido de cobre de al menos el 75% en monedas de euro, se supone que el cambio suelto tiene actividad antimicrobiana. Y la tiene, pero no es suficiente. En su trabajo, los investigadores del Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf (Alemania) comprobaron cómo las monedas en euros (5 céntimos, 50 céntimos, 1 euro) y billetes (5 euros) pueden contaminarse en condiciones realistas por contacto con la piel. En el ensayo, las bacterias se transmiten desde una superficie contaminada primaria seca a monedas o billetes con un dedo enguantado, para simular la contaminación en el «peor de los casos».

El billete de 5 euros, como todas las demás denominaciones de billetes, está hecho de fibra de algodón. En monedas de 1 euro y 2 euros, la parte «dorada» es una aleación, 75% de cobre, 20% de zinc y 5% de níquel. La parte «plateada» es cuproníquel: 75% de cobre y 25% de níquel. Las monedas de 10 centímos, 20 céntimos y 50 céntimos están hechas de oro nórdico, que es una aleación compuesta por 89% de cobre, 5% de aluminio, 5% de zinc y 1% de estaño. Las monedas de 5 céntimo, 2 céntimos y 1 céntimo están hechas de acero recubierto de cobre.

Para este estudio, se recogieron con guantes de algodón estériles humedecidos dos bacterias comunes, Enterococcus faecium o Staphylococcus aureus . Con los guantes contaminados, las bacterias se transfirieron a las monedas y billetes tocando la superficie. El cultivo cuantitativo de las monedas y billetes se realizó inmediatamente después de tocarlo, así como después de 24 horas de almacenamiento.

24 horas en los billetes

En nueve experimentos independientes con E. faecium y S. aureus , los autores encontraron que se observaron números variables de bacterias transferidas en las diferentes superficies. La contaminación de la superficie de control y los billetes mostraban recuentos de células bacterianas similares.

Por su parte, la superficie más pequeña de la moneda de 5 céntimos resultó en una menor cantidad de bacterias transferidas en comparación con las monedas de 50 céntimos y 1 euro. Todas las monedas que contienen cobre mostraron una actividad antimicrobiana detectable. En 5 céntimos, 50 céntimos y 1 euro después de 24 horas, S. aureus se redujo entre 98,7 y 99,5% y E. faecium se redujo en 96,8 a 99%, respectivamente. En contraste, después de 24 horas en el billete, el número de células bacterianas no se redujo en comparación con el control.

«En contraste con un billete de 5 euros, las monedas que contienen cobre muestran una actividad antimicrobiana detectable. Sin embargo, en la mayoría de los experimentos, las bacterias no se eliminaron por completo de las monedas. Por lo tanto, incluso las monedas podrían actuar como vectores para la transmisión de microbios», concluyen los autores.

Coronavirus, varios días

Recientemente, también se ha demostrado que las superficies que contienen cobre muestran actividad antiviral contra el nuevo coronavirus Covid-19, reduciendo significativamente el período de tiempo que el virus permanece infeccioso (solo 4 horas) en contraste con las superficies poliméricas de las que están hechos los billetes, donde el virus podría sobrevivir varios días.

«Creo que el riesgo de transmisión del virus a través del dinero, incluso los billetes de banco, está muy por debajo del contacto cara a cara con una persona. Con respecto a la pandemia actual de Covid-19, si el efectivo debe ser utilizado para el pago, las monedas serían mejores que los billetes . Sin embargo, el pago con tarjeta se puede realizar completamente sin contacto y evita el riesgo de llevar efectivo en total», explica Johannes Knobloch, autor principal del estudio.