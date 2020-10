Kyle Harper: «Cada época tiene la pandemia que se merece» El historiador de la universidad de Oklahoma relaciona epidemias pasadas con la forma como las sociedades vivían y extraían recursos. Por eso cree que la pandemia actual es consecuencia del Antropoceno y la primera de muchas más

La historia del ser humano está estrechamente vinculada a las pandemias. En el siglo II d.C., la terrible plaga Antonina, probablemente causada por la viruela, mató a siete u ocho millones de personas, afectando profundamente a un imperio romano que estaba en su apogeo. Paradójicamente, esta epidemia no habría ocurrido si las comunicaciones y las ciudades romanas no se hubieran desarrollado tanto. De igual manera, la gripe del 1918 quizás no se habría extendido como lo hizo, matando a millones de personas, si el mundo no hubiera estado tan devastado por los rigores de la Primera Guerra Mundial.

Kyle Harper, profesor de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos) y autor de «El fatal destino de Roma», está especializado en la historia de las epidemias y las economías. Su trabajo está centrado en comprender cómo las sociedades moldean el medio ambiente y cómo ésto a su vez tiene consecuencias que repercuten en el destino de las mismas sociedades. Por eso, afirma que, en cierto sentido, «cada sociedad tiene la pandemia que se merece», en términos ecológicos, pero no morales.

Cree que la COVID-19 es una enfermedad que explota las vulnerabilidades del mundo contemporáneo, como la gran interconectividad o la alta densidad de población. De hecho, coincide con los expertos que afirman que el modo de vida actual, caracterizado por el vasto uso de los recursos naturales del planeta, ha inaugurado una nueva era de pandemias globales causadas por patógenos emergentes.

-¿Qué puede enseñarnos la historia sobre el presente o el futuro de las epidemias?

La historia puede enseñarnos a entender cómo el impacto humano sobre el medio ambiente, con sus ciudades, comunicaciones o sistemas de producción, tuvo consecuencias. Es decir, que cada época tiene la pandemia que se merece, en términos ecológicos, no morales.

Por eso, de alguna forma esta pandemia era completamente previsible. No sabíamos cuándo o dónde iba a ocurrir pero sabíamos que muchas especies de patógenos están constantemente tratando de atravesar la barrera de las especies e infectar a humanos. Muchos científicos predijeron que algo así iba a pasar.

-¿En qué sentido cree que cada época tiene la pandemia que se merece?

Una de las vulnerabilidades que definen a nuestra sociedad es la conectividad global y la gran densidad de población. Por eso, de entre todas las enfermedades infecciosas posibles, las causadas por virus respiratorios son probablemente las que más peligrosas son para nosotros. Sobre todo si los patógenos tienen un alto grado de transmisibilidad, incluso en personas asintomáticas, con un periodo de incubación largo. Por eso, por desgracia el SARS-CoV-2 es casi el patógeno perfecto para las vulnerabilidades de nuestra sociedad.

-¿Casi? ¿Podría ser peor?

Sin duda. Habrá otra pandemia en el futuro y podría estar causada por un patógeno más letal. De hecho, los otros coronavirus causantes del SARS o del MERS son más letales. Creo que hemos tenido suerte y que podríamos aprovechar esta pandemia para aprender sobre nuestras vulnerabilidades y cómo podemos afrontarlas ante las próximas pandemias.

-Entonces, ¿es la letalidad el ingrediente que le falta al SARS-CoV-2 para ser el peor patógeno posible?

Muy probablemente. La gripe de 1918 fue probablemente más severa que la COVID-19. Sin duda, sus tasas de mortalidad fueron más altas —los cálculos oscilan, pero se habla de que causó entre 10 y 50 millones de víctimas mortales en dos años— aunque yo sería cauteloso. Hoy en día tenemos mejores hospitales, médicos y tratamientos que hace un siglo, así que no me sorprendería que la COVID-19 fuera más comparable a la gripe de 1918 de lo que solemos pensar.

-Usted ha comentado que el impacto del SARS-CoV-2 palidece en comparación con pandemias históricas. ¿Debemos agradecérselo a las mejores condiciones sanitarias o la propia naturaleza de los patógenos?

A ambas cosas. Hay dos diferencias fundamentales entre nuestro mundo y el mundo pasado. La primera es que nuestra sociedad tiene más capacidad para controlar y tratar los brotes de las enfermedades infecciosas y por eso la mortalidad de las epidemias es muy inferior. Por eso, antes las pandemias solían llevarse al 10 o al 20% de la población y, en el caso de la Peste Negra, incluso más, pero hoy los antibióticos, los tratamientos y las vacunas las ponen a raya.

Pero hay otra gran diferencia: nuestras sociedades y economías con mucho más vulnerables y frágiles y nuestro mundo está construido sobre el principio de que podemos controlar las enfermedades infecciosas, de una forma que las sociedades premodernas no lo estaban. Por eso, aunque no se pueda comparar la mortalidad de la COVID-19 con la de la peste del siglo XIV, su disrupción sí que es paralela en muchos sentidos. La sociedad actual depende de pilares como el urbanismo, el transporte, el comercio o el turismo, que están amenazados en esta pandemia.

-¿Cree entonces que la pandemia de COVID-19 es la primera pandemia de una época marcada por esta vulnerabilidad?

Sí, creo que con el coronavirus hemos entrado en una nueva era de pandemias globales. Muchos epidemiólogos de renombre, incluyendo a Anthony Fauci —jefe de la respuesta frente al coronavirus en el gobierno de Estados Unidos— ha comentado que hemos entrado en la nueva era de las pandemias. Es difícil predecirlo, pero muy probablemente en los próximos 20 o 30 años veremos un evento tan disruptivo como la pandemia de COVID-19.

En mi opinión se puede entender la historia como un largo período en el que mejoraron nuestras herramientas para controlar las infecciones. Sin embargo, en las últimas décadas también ha aumentado la amenaza que suponen las enfermedades infecciosas, a causa del uso humano del medio ambiente, el urbanismo o la globalización.

Y ya había habido señales de aviso de que esto iba a pasar. En los últimos 20 o 30 años hemos visto cómo aparecían muchas nuevas enfermedades infecciosas, como el ébola, el virus Nipah, el SARS, el virus del Nilo, etc. ¡Todo esto no ha ocurrido porque sí!

-A pesar del SARS-CoV-2, la gripe sigue siendo el patógeno más temido...

Sí, se sigue pensando que la gripe es la mayor amenaza y el causante del próximo evento disruptivo. Y así se puede pensar, al estudiar los patrones por los que emerge y evoluciona. Por eso la COVID-19 es quizás una llamada de atención sobre el hecho de que las enfermedades infecciosas realmente ponen a prueba los mecanismos de control que tenemos. Espero que ésto se convierta en una experiencia que aprovechemos para aprender a invertir en el desarrollo de vacunas más amplias, nuevos tratamientos e instituciones globales.

-La ciencia sigue avanzando, pero, ¿cuán probable es que el mundo desarrolle nuevas herramientas políticas para lidiar con este tipo de pandemias?

Soy ligeramente optimista, aunque ahora el panorama político está hecho un desastre, sobre todo en Estados Unidos. Creo que las cosas no van a mejorar en uno o dos años pero que, cuando pase lo peor de la pandemia, habrá un reconocimiento profundo de que nos enfrentamos a problemas globales que requieren una cooperación global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene sus límites y problemas, pero creo que será el vehículo a largo plazo para alcanzar una cooperación mayor.

Si volvemos al siglo XIX, vemos que ocurrió algo parecido. Había una terrible epidemia de cólera y no había buena cooperación entre las naciones. Gran Bretaña, por entonces el país más poderoso, se hizo a un lado, mientras otros desarrollaban instituciones de salud global. Pero al final la enfermedad cambió la percepción de la gente y permitió que ocurriera también allí. La comunidad científica tiene una visión tan global, y los incentivos son tan fuertes, que se acabará superando la polarización y las diferencias geopolíticas.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido de esta pandemia?

Como historiador, está siendo fascinante vivirla. Me ha impactado mucho lo que ha ocurrido con la psicología colectiva: la forma como ha generado miedo y división, exacerbando conflictos previos. Ver cómo reacciona la sociedad ante un evento tan grande, complejo, dramático y aterrador hace ver la historia de otra forma.

-¿Ha ocurrido algo similar antes?

Sin duda. Al mirar atrás, en la peste del siglo XIV o en las epidemias de cólera del siglo XIX, se puede encontrar el mismo patrón de división, culpa, miedo y confusión. Provocaron grandes choques de clases, la gente pobre culpó a la gente rica, y surgió la desconfianza en la medicina. Sin duda todo esto es parte de un patrón más profundo que no se comprende del todo.

-¿Estas epidemias y la actual, cambian el rumbo de la historia o la precipitan?

Es difícil predecirlo. Escribí sobre ello antes de que estallasen todos los enfrentamientos raciales que han aparecido en Estados Unidos. América ha tenido tensiones raciales mucho antes de la pandemia, y la brutalidad policial estaba en los focos desde hace tiempo. Pero creo que aunque el asesinato de George Floyd no estuvo directamente conectado con la pandemia, sí que guarda relación con la situación médica y de salud. El coronavirus ha acelerado o intensificado las reacciones ante la injusticia. Cuando los historiadores miren hacia atrás, dentro de 20 años, verán ambas cosas como fenómenos relacionados. No sé qué ocurrirá mañana, pero la pandemia ha acelerado la agitación política.

-¿Quizás un ingrediente importante es la pérdida de confianza en las instituciones o el sistema?

Es cierto. Muy probablemente la confianza en el capital social tiene un papel muy importante. Reino Unido y Estados Unidos tienen el mejor sistema científico del mundo, y sin embargo su respuesta ha sido un desastre. En otros países, con mayor confianza en el capital social, como Nueva Zelanda, Corea del Sur o Taiwán, las respuestas han sido muy cohesionadas y eficaces.

-¿Volverá el mundo a ser como antes de la pandemia?

Eso no va a ocurrir. Creo que aprenderemos a aceptar que nunca tendremos un control total de las enfermedades infecciosas y que tendremos que convivir con ello.

-Esta pandemia ataca los pilares de nuestra economía: el turismo, el comercio, la interconectividad. ¿Cómo seguir a partir de ahora?

Es una de las grandes preguntas. Creo que nos adaptaremos, aunque nada será igual. Y aunque tengamos una vacuna, esto no habrá acabado. Habrá que vivir con mascarilllas y tendremos que adaptar nuestros grandes y pequeños hábitos. En algunos sentidos será como el impacto que tuvo el 11-S. Será más desagradable y difícil, pero nos acostumbraremos y encontraremos formas de abrir el mundo, de mitigar los riesgos. Volverá a haber conciertos, pero tendremos que usar mascarilla.

-¿Es la pandemia de COVID-19 la primera pandemia relacionada con eso que Ian Paulsen y Michael Gillings definen como la microbiología del Antropoceno?

(Harper escribe sobre ello aquí y aquí). Sí. El Antropoceno, la dominación humana del planeta, con nuestro uso de recursos y energía, nuestra capacidad de transformar los ecosistemas naturales, tienen consecuencias. No solo alteramos el clima, también influimos en la evolución de casi todos los organismos y, además, estamos dirigiendo la evolución de los patógenos humanos. Por eso una de las secuelas es activar la aparición de patógenos humanos. De hecho, en los últimos 30 años se han detectado más enfermedades infecciosas nuevas que en ningún otro periodo anterior. Esta pandemia actual es un evento del Antropoceno.

-Los romanos sufrieron una pandemia terrible en el siglo II d.C.. ¿Cómo les afectó, como sociedad?

No sabemos suficiente como para responder a esa pregunta. La pandemia fue causada probablemente por la viruela y sabemos que les afectó significativamente —murieron entre cinco y ocho millones de personas—, pero que fueron capaces de capear el temporal. El imperio sobrevivió y se recuperó.

-¿Hay algún paralelismo entre aquello y la situación actual?

Creo que no. Podemos aprender de la historia para entender el papel del impacto humano en los ecosistemas naturales y cómo eso repercute en el destino de las sociedades humanas. Pero nuestro mundo es tan diferente que evitaría hacer paralelismos.

-Se comenta que la Peste Negra aceleró la llegada del Renacimiento. ¿Las pandemias tienen efectos positivos?

Sí, pero la realidad es muy compleja. Este año, unos investigadores publicaron un artículo que dejaban claro que el impacto de la Peste Negra en España fue terrible. Causó una caída demográfica cuyas consecuencias se alargaron dos siglos y que tuvieron consecuencias económicas atroces. En otros lugares, hubo inconvenientes a corto plazo, muchas muertes, sin ir más lejos, y beneficios a largo plazo. Pero en general, fue un desastre.

-Ha comentado que los hospitales, los tratamientos o las vacunas evitan que las pandemias sean tan mortales como en el pasado. ¿Puede el negacionismo, el rechazo a la ciencia y las vacunas, invertir las tornas?

Creo que, de nuevo, volvemos al problema de la confianza. El movimiento antivacunas es minoritario, pero es suficiente para causar problemas, porque éstas dependen de inmunizar a la población. Por eso, creo que el negacionismo es un problema muy serio. Quizás una de las lecciones de esta pandemia es cómo está entrelazada con problemas psicológicos y de comportamiento.

La solución a la COVID-19 no será solo técnica, sino que dependerá de que haya muy buena comunicación sobre qué es o cómo funciona una vacuna. Estamos en una época en la que la comunicación científica es sumamente importante.