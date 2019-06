¿Han encontrado por fin los astrónomos una esfera de Dyson?

La sorpresa de los astrónomos que lo vieron tuvo que ser mayúscula. Se trata de una estrella que durante los últimos cinco años se había mantenido constante. Una más entre millones y sin nada especial que reseñar. Pero de repente, y en solo dos días, esa estrella perdió el 70% de su brillo para, 48 horas después, volver a la normalidad. ¿Qué le había sucedido? Los científicos que la observan, ahora con más interés que nunca, no tienen aún una respuesta.

La extraña observación se llevó a cabo hace apenas unos días, el pasado 1 de junio, con el All-Sky Automated Survey for Supernovae, más conocido como ASAS-SN, un proyecto internacional que utiliza 24 telescopios repartidos por todo el mundo para fotografiar el cielo cada noche en busca de supernovas y otros objetos interesantes, como estrellas cayendo en las fauces de un voraz agujero negro.

Pues bien, el 1 de Junio los astrónomos de ASAS-SN anunciaron en The Astronomer´s Telegram (una web en la que los investigadores se comunican unos a otros sus hallazgos) que la citada estrella, llamada ASASSN-V J213939.3-702817.4, había empezado a oscurecerse sin causa aparente. La estrella tiene tres veces y media el diámetro del Sol, y se encuentra a 3.590 años luz de la Tierra. Se la puede considerar, pues, una vecina. Para el 3 de junio, su brillo se había reducido hasta en un 70%.

Nunca hasta ahora, ni siquiera con la famosa «estrella de Tabby» se había visto algo semejante. Los científicos bromean en Twitter con «megaestructuras alienígenas»:

We have just discovered a Dyson sphere being made in front of our eyes! OK, probably not, but a star that has been non-variable for ~1800 days dropped by more than 1 mag in two days; details via @astronomerstel soon, probably tomorrow; @j_tharindu