Una avería deja al telescopio espacial Hubble fuera de servicio

El vetusto telescopio espacial Hubble, un instrumento lanzado al espacio en 1990 y que desde entonces nos ha permitido observar galaxias, nebulosas o planetas, está fuera de servicio. La NASA ha informado de que una avería ocurrida este viernes en uno de los seis giroscopios del instrumento, con los que el telescopio se mantiene orientado para realizar sus observaciones, les ha obligado a ponerlo en «modo seguro».

«Ha sido un fin de semana muy agobiante. Ahora mismo el HST –el Hubble– está en modo seguro mientras decidimos qué hacer», ha dicho en Twitter Rachel Osten, una de las líderes de la misión en el Space Telescope Science Institute (STScI), en Baltimore (EE.UU.). «Ha fallado otro giroscopio. El primer paso es tratar de poner en funcionamiento el último, que habíamos apagado, y que estaba dando problemas».

