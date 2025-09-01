El ejercicio que es mejor que andar 10.000 pasos al día: quema más calorías y mejora la salud cardiovascular

Hacer algo de ejercicio diario es esencial para una forma ideal

Encajar la actividad física y el ejercicio en nuestro día a día no es siempre fácil dadas nuestras obligaciones laborales y familiares y otras circunstancias que reducen nuestro tiempo. Sin embargo, la importancia de llevar a cabo algún tipo de entrenamiento para mantener nuestra buena forma nos lleva a hallar alternativas a menudo compatibles con nuestra rutina.

Por eso, todos tenemos muy interiorizado lo beneficioso que es para nuestro organismo caminar y tenemos marcado a fuego el objetivo diario que se ha demostrado que es el ideal: 10.000 pasos al día.

Nuestros relojes inteligentes y hasta nuestros móviles nos cuentan cada paso que damos, por lo que es sencillo controlarlo y hemos encontrado en este fácil ejercicio una manera accesible y efectiva de realizar ejercicio diario.

Y sí, está de sobra demostrado el beneficio cardiovascular que supone caminar diariamente y así lo apoyan infinidad de médicos y expertos, sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, ha hallado una nueva manera de favorecer nuestra forma física con otra actividad igualmente cotidiana: subir escaleras.

El doctor Lu-Qi, titular en la Universidad de Tulane, profesor adjunto en Harvard y autor principal del estudio, señala que «subir aproximadamente 50 escalones diarios podría reducir en un 20% el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica».

Mejora la capacidad cardiorrespiratoria y el perfil lipídico

Un tramo medio de escaleras contiene unos diez escalones, por lo que estaríamos hablando del equivalente a subir a un cuarto o quinto piso. Si no tenemos escaleras en nuestro edificio o vivimos en una casa, podemos realizar repeticiones o buscar escaleras en parques o recintos deportivos a nuestro alcance para incluir este beneficioso ejercicio en nuestra rutina diaria.

«Las rápidas subidas de escaleras de alta intensidad son una forma efectiva de mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y el perfil lipídico, especialmente para aquellos que no pueden cumplir con las recomendaciones actuales de actividad física», señala Lu-Qi, en referencia a los estándares modernos que tienen como principal opción de ejercicio físico el trabajo de gimnasio, no accesible para todos por diferentes circunstancias.

Ejercicio físico Beneficios de subir escaleras Mejora la salud cardiovascular

Aumenta nuestra resistencia

Quema más calorías que caminar por la intensidad del ejercicio

Libera más endorfinas por la propia intensidad de la actividad

Es accesible para todos

El estudio se realizó en el último trimestre de 2023 y la Universidad de Tulane observó los beneficios de ejercitarse subiendo escaleras en un total de 458.860 adultos.