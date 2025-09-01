Este es el efecto del café en el organismo a partir de los 60 años, según un estudio

Este es el efecto del café en el organismo a partir de los 60 años, según un estudio Aunque tomar café puede traer muchos beneficios a nustro cuerpo, parte de su consumo también puede desencadenar efectos negativos, sobre todo a partir de ciertas edades

El café es una de esas bebidas casi universales y que se toman casi en cualquier momento y variable. Un café con leche para desayunar, café solo a media mañana para darnos energía, capuccino para merendar, café descafeinado después de una buena cena... Son tantas las opciones que es difícil encontrar a una persona que no tome café, al menos, de vez en cuando.

Su caracterísitico sabor y aroma son solo la punta del iceberg de las bondades del café, pues desde la Organización Mundial de la Salud afirman que tomar hasta 400 miligramos de café (unas tres tacitas) al día puede traer beneficios para el organismo.

Entre ellos encontramos compuestos antioxidantes y bioactivos que reducen el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, prevención de enfermedades neurológicas y otras como el Parkinson o su efecto estimulante que nos da energía, nos mantiene alerta e incluso puede ayudarnos a mejorar la concentración.

Llevando un estilo de vida saludable en el que la buena alimentación y el ejercicio físico estén incluidos, tomar café diariamente no debe traer problemas de salud. Sin embargo, el consumo de esta bebida también puede tener contraindicaciones en algunos casos. Gran parte de estas se deben a la cafeína, pues puede causar efectos como insomnio, irrtabilidad, aumento temporal de la presión arterial y cardiaca, diarrea o naúseas, según la Fundación Española del Corazón.

A su vez, según 'Medlineplus', un consumidor habitual de café que deja de consumirlo puede empezar a desarrollar síntomas como somnolencia, dolor de cabeza, irritabilidad, naúses o problemas de concentración.

Además, a estas contraindicaciones se pueden sumar otras motivadas por diferentes efectos, uno de ellos es la edad.

Efecto del café en el organismo a partir de los 60 años

Un estudio publicado en el medio finlandés 'Helsingin Sanomat' ha recabado algunos de los efectos negativos del café, concretamente en personas de 60 años en adelate. En esta investigación se analizaron los efectos que puede tener el café en 8.451 personas mayores de 60 años, utilizando muestras que se encuentran almacenadas en el biobanco de Reino Unido.

En ellas se descubrió que tomar más de tres tazas de café al día está relacionado con un rápido deterioro de las capacidades cognitivas en los adultos mayores. A su vez, se halló que la disminución de las capacidades mentales se manifestaba menos en las personas de 60 años que no consumían café, en específico un 8,83% menos en comparación con aquellos que sí tomaban esta bebida.

Se debe poner en conocimiento que este estudio tomó el 60% de las muestras solo de mujeres, además de no tener en cuenta la cantidad de ingesta de café de estas personas cuando eran más jóvenes, ni el tipo de café que se tomaba, por lo que se necesitarían más estudios relativos a este hallazgo sobre los efectos del café según la edad, tal como recoge 'El Clarín'.