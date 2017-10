Giuseppe Tringali: "Todo lo que hago, lo hago con pasión"

Italiano de nacimiento, Giuseppe Tringali divide su vida entre Madrid y Roma. Vicepresidente de Mediaset España desde 2014, la mente de Tringali no para quieta un segundo, y es que su bagaje en el mundo de la comunicación y la empresa han hecho mella en este ejecutivo cuya conversación a menudo se convierte en toda una clase magistral de emprendimiento, superación profesional y filosofía de vida.

Vicepresidente de la IE Business School; Presidente de Global Corporation Center; Senior Advisor de Georgeson y Senior Advisor de Pedersen & Partners, una compañía de búsqueda de talento de alta dirección. En ABC.es, Giuseppe es autor de Top View, un videoblog en el que trata argumentos variados con todo tipo de personalidades relevantes que opinan sobre temas de interés general. El ejecutivo cuenta además con varios videoblogs más en diferentes medios, en los que aborda temas de empresa, economía, emprendimiento... para acercar el mundo de las finanzas al público general: “El mundo de la empresa me ha dado mucho y a estas alturas de mi vida considero que tengo que devolver algo y lo hago a través de la comunicación”.

El ejecutivo Giuseppe Tringali es un apasionado del mundo del motor - Instagram

A pesar de una frenética vida laboral, Giuseppe también tiene tiempo para la labor filantrópica, puesto que es miembro de la Fundación Vodafone España, centrada en promover apoyo y soluciones TIC para personas con discapacidad y personas mayores a través de las unidades de Innovación y de Proyectos Sociales.

Naturaleza inquieta

'Diversión', por Giuseppe Tringali ¿Dónde? Galería Materna y Herencia C/ Ruiz de Alarcón, 27 (Madrid) Del 17.10 al 07.11.2017

El exitoso ejecutivo cuenta con una mente privilegiada que le hace ver más allá y encontrar el punto de inflexión para evolucionar y adaptarse, aspectos que considera fundamentales en el papel de un líder: "No se trata de cambiar, sino de tener una fexibilidad constante, porque cada día es un día nuevo en el que pueden pasar cosas y hay que saber reaccionar para lograr la mejor versión".

Apasionado del mundo del motor del que habla con el entusiasmo de un niño, las motos vintage le fascinan: "No soy un motero de kilómetros, soy un motero de disfrutar del paseo. Me gusta mucho la estética de la moto". Pocos conocen de sus grandes pasiones y es que Tringali además tiene tiempo para el arte, una inquietud que comenzaría a desarrollar en 2004 y de la que se siente particularmente orgulloso. Este mes de octubre inauguraba su sexta exposición, titulada con acertada intención 'Diversión', en la que explora el formato digital y se atreve por primera vez con las esculturas. "Todo lo que hago lo hago con mucha pasión, esa es la clave", comenta Tringali. La exposición puede visitarse en la galería Materna y Herencia de Madrid hasta el 7 de noviembre de 2017.

Giuseppe Tringali durante la presentación de su exposición 'Diversión' -

Hablamos con Giuseppe Tringali sobre claves para alcanzar el éxito, sobre cómo emprender, su pasión por el arte, las motos, la moda y algún que otro secreto.

En sus videoblogs aborda temas como el negocio y el emprendimiento, ¿cómo ve ambos campos en España?

Todos tenemos claro que las crisis no son buenas, pero cuando una persona pasa por una crisis la situación le obliga a reaccionar y eso es lo que ha pasado en España. Aquí, el emprendimiento hasta entonces no estaba muy desarrollado, pero cada vez van surgiendo más 'startups'. Aprendemos que de una crisis también se sacan cosas positivas como la capacidad de las personas para sobrevivir y reinventarse. Surge así la cultura de no esperar a que algo pase, sino hacer que pase.

¿Qué claves debe tener en cuenta un emprendedor?

Lo más importante es tener pasión por tus ideas y creer en ellas. Tener determinación y constancia es fundamental, hay que ser muy constante y no caerse a la primera.

¿Qué cualidades debe tener un líder?

Giuseppe Tringali, vicepresidente de Mediaset España - ABC / Belén Díaz

El valor añadido de las personas está en tener intuición. Hoy día todos tenemos mucha información a nuestro alcance, pero la clave está en poseer la capacidad de interpretarla. El buen líder debe saber motivar a su equipo, utilizar su talento y no reprimirlo. Es muy importante saber escuchar y hacer sentir al equipo que forma parte de algo. También hay que ser consciente de que siempre se puede mejorar y estar abierto a los cambios.

¿Cuáles son las suyas?

La curiosidad, la inquietud y la organización. Consigo hacer bastantes cosas, pero para hacerlas bien hay que organizarse. Es importante tener determinación, si quiero una cosa intento hacer todo lo posible para conseguirla; cada cosa que hago es algo nuevo para mí y por ello la disfruto al máximo.

¿Cómo logra compaginar vida laboral y personal?

La verdad es que siempre he tenido la capacidad de juntar ambas facetas de una manera armónica. La armonía es fundamental, cuando trabajas lo haces con personas y al final la vida social se vincula.

Hoy, la tecnología no te permite desconectar por completo, pero creo que tampoco tiene sentido desconectar en el momento en el que haces con pasión todo lo que haces. No desconecto pero soy feliz, siempre hay que saber lograr la armonía.

¿Qué consejo laboral daría a una persona que comienza su carrera laboral?

Lo más importante es aprender. En el mundo de la empresa vale mucho el trabajo pero vale mucho también la capacidad de relacionarse con el resto.

El concepto de equipo es muy importante y hay que saber qué puede aportar cada uno al grupo. Hay que poner mucho empeño, dedicación e interés en todo lo que se hace y esto es más importante aún cuando se está empezando. Hoy día, los jóvenes aportan una visión distinta muy importante para las empresas.

¿Qué enseñanza saca de su trayectoria profesional?

No he cambiado mucho de empresa en mi trayectoria profesional, pero he cambiado bastante de ciudades: Roma, Milán, Madrid... Siempre he tomado decisiones desafiantes, hay que tener desafíos para estar motivado. Me considero una persona muy racional pero la mayoría de las decisiones se hacen con el corazón.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Lo más difícil es seguir desafiándose a uno mismo. Llega un momento en el que has cumplido tus objetivos y, ¿qué haces? Hay que tener los pies en la tierra. Necesito tener desafíos continuos, lo considero un elemento para mejorar y crecer o para darte cuenta de que es mejor no hacer algunas cosas.

Forma parte de Lujodigital.org , ¿cómo ve el sector del lujo en estos momentos?

Lujodigital.org es una asociación compuesta por ejecutivos de sectores muy variados como la comunicación, la investigación, el lujo... con el objetivo de debatir sobre el tema del lujo, un tema muy relevante en el que el marketing es primordial.

El lujo no es solo cuestión de precio. La tecnología está cambiando mucho este mundo, ofrece la capacidad de llegar a más gente a través de las redes sociales, de utilizar conexiones, nuevas aplicaciones que facilitan la experiencia del consumidor, etc. Es un mundo que todos tenemos que descubrir y explorar más y estos encuentros pretender dar un poco más de luz al tema.

¿Cuáles son las claves de su éxito profesional?

Giuseppe Tringali junto a una de sus motos vintage

Poner mucha pasión en todo lo que hago, creer en lo que hago y querer hacer las cosas de maneras distintas. Siempre intento mejorar día a día para obtener mejores resultados. En el fondo son las ganas, probablemente de no aburrirme, de seguir probando cosas. No hay que vivir de los éxitos del pasado. En el momento en el que una persona piensa que lo ha hecho todo bien, es el momento en el que se equivoca.

En la vida, para hacerlo bien tienes que hacer fáciles las cosas difíciles y difíciles las fáciles.

Un rasgo físico que le caracteriza es sin duda la elegancia, ¿va siempre tan elegante?

Como buen italiano me preocupo mucho por la estética. Para mí la parte estética siempre ha sido un elemento clave que aplico a más aspectos de mi vida. En el arte, en el mundo empresarial... Me gustan los colores, no me gusta estar a la última moda, pero sí arreglarme.

¿Un referente masculino de elegancia?

Nunca lo he pensado... (risas). Pero quizás, Pierce Brosman.

¿Y femenino?

Creo que Amal Clooney es una mujer muy elegante y diferente.

¿Un básico en su armario?

Los jeans.

¿Un complemento que nunca le falta?

Un buen cinturón y por supuesto, los zapatos.

¿Sigue algún ritual de belleza?

No, la verdad es que no utilizo cremas.

¿Su perfume favorito?

Tengo un perfume de toda la vida: Zino Davidoff. No se encuentra en cualquier sitio, pero no quiero cambiarlo porque considero que cambiar demasiado es como cambiar tu personalidad demasiadas veces. La innovación debe aplicarse a otras cosas, pero en ciertos aspectos hay que ser uno mismo y mantener la esencia.

¿Un gadget sin el que no pueda vivir?

Me gustan mucho los relojes.

Las motos de Giuseppe Tringali - Instagram

¿Cuál ha sido el último regalo que ha recibido?

Un casco.

¿Y el último capricho que se ha dado?

Una moto.

¿Un libro?

Me gusta leer libros de ensayo. Últimamente he leído 'Smart cities' de Marieta del Rivero y me ha parecido muy interesante.

¿Un restaurante?

En Italia, mi favorito está en el centro de Milán: Il Salumaio; mientras que en Madrid, me gustan muchos, me gusta descubrir nuevos lugares pero también me encanta visitar lugares en los que te sientes como en casa, como en los restaurantes de Marta y Sandro del grupo El Paraguas: Amazónico o Numa Pompilio.

¿Qué le hace feliz?

Me hace feliz despertarme y comenzar el día haciendo cosas. Tener algo que hacer constantemente y la curiosidad de lo que viene.

¿Un viaje pendiente?

Quiero ir a Tokio

¿Qué no falta nunca en su maleta?

No falta mi perfume.

¿Un secreto confesable?

Soy un poco niño, a veces tengo impulsos irrefenables por hacer cosas. Y me encanta enamorarme de las cosas que hago, sentirme vivo y disfrutar.