El error de David Muñoz al frivolizar los atentados de Londres promocionando su restaurante

David Muñoz y su esposa Cristina Pedroche se han convertido en una de las parejas más enjuiciadas del panorama nacional. Y es que raro es la semana que la presentadora de televisión no reciba decenas de críticas por sus publicaciones en redes sociales, sin embargo en esta ocasión le ha llegado el turno a su marido.

El atentado perpetrado en la noche del sábado en el centro de Londres en el que murieron siete víctimas y tres terroristas provocó al instante una oleada de reacciones a nivel internacional por parte de civiles y personajes públicos de todos los rincones del mundo. El chef, que se encontraba en Londres por trabajo, durante el ataque terrorista, fue uno de los cientos de famosos que condenaron el atentado a través de su perfil de Instagram, sin embargo sus palabras no fueron las más adecuadas. «Amo el concepto de StreetXO London. Esa forma de comer, esos sabores, ese ambiente... no es el mejor día para estar en Londres, pero la mejor forma de combatir el terrorismo es no dejar de hacer tu vida, así que aquí estoy hoy trabajando, porque amo Londres, amo mi profesión y por encima de todo, amo a Cristina Pedroche», escribió el chef español a través de su cuenta. En el mensaje, David Muñoz promociona su cocina londinense, animando a todos a continuar sus vidas y no dejarse vencer por el miedo a la vez que degustan sus propuestas gastronómicas.

Amo el concepto de @streetxolondon !!!! Esa forma de comer, esos sabores, ese ambiente ... no es el mejor día para estar en Londres , pero la mejor forma de combatir el terrorismo es no dejar de hacer tu vida , así que aquí estoy hoy trabajando , porque amo Londres , amo mi profesión y por encima de todo, amo a mi @cristipedroche !!!!! ❌⭕️⚡️🐽 Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 3:52 PDT

Su publicación en Instagram ha obtenido más de 11.000 me gusta y numerosos comentarios favorables, no ha pasado lo mismo en Twitter, en el que un usuario anónimo pero de mucho éxito ha criticado duramente al chef por su actuación. Muchos tuiteros han respondido criticando la publicación del cocinero, ya que consideran que esta no es la manera adecuada de mandar un mensaje de apoyo a las víctimas de un atentado, sobre todo por promocionar su restaurante y proclamar su amor hacia Pedroche en un tema tan serio como es el terrorismo.

Usar el atentado para hacer publi de su restaurante allí...Esto es aún peor que el postureo «hombre de mundo» del cumple de Rivera en Paris. — Fernando Alvarez (@psicoalvarez2) 5 de junio de 2017

¿Estamos seguros que la misma cresta que tiene pa'fuera no la tiene pa'dentro y le está lesionando el cerebro? Porque vaya tela 🤢 — MissFit (@_Miss_Fit) 5 de junio de 2017