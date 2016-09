Asesinada por una deuda de 50 euros

Cincuenta euros. Por esa irrisoria cantidad, una mujer de 32 años murió acuchillada el pasado jueves en plena calle en el distrito de Tetuán. Al parecer, su novio, de 42 años, que resultó herido grave, y el presunto homicida, de 21, tenían una deuda por esa cuantía, según ha explicado uno uno de ellos. Por eso, no era la primera vez que discutían y se habían denunciado en cinco ocasiones, según las fuentes consultadas por ABC.

Sin embargo, cuando sobre las 21.30 horas del día 8, la pareja integrada por la joven nicaragüense S. C. G. F. , y el ciudadano dominicano H. A. A. T., paseaban por la calle de Francos Rodríguez esquina a Bravo Murillo y se encontraron con Víctor L. S., de 21 años, de su misma nacionalidad, no se sorprendieron de que se dirigiera a ellos y, con malos modos, le volviera a pedir el dinero y se repitiera el altercado.

No obstante, en esta ocasión, el acreedor no se limitó a reclamar lo suyo, sino que, sacando el arma blanca que portaba, se la hundió en el abdomen a ambos. Ella quedó moribunda y el Samur-Protección Civil no pudo hacer nada por recuperarla de la parada respiratoria que sufrió.

Su novio, además, fue alcanzado por otra cuchillada penetrante en la cabeza, por lo que, tras ser estabilizado fue trasladado hasta el Hospital de La Paz, donde ingresó directamente en el quirófano para ser intervenido en estado muy grave. El Grupo VI de la Brigada de Homicidios se hizo cargo de caso. Tras perpetrar la agresión, el atacante se dio a la fuga, pero la Policía sabía quién era por lo que su arresto era cuestión de horas y se produjo en la tarde del domingo.

Ese día hubo tres crímenes en la región, superando ya la cifra de homicidos de 2015, con 31.