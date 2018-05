La nueva diputada de Podemos admite que un coche suyo sin seguro se vio implicado en un accidente con tres heridos Julia Torregrosa reduce el episodio a un «problema administrativo» que forma parte de su «vida privada» y espera que no interfiera en su labor como parlamentaria de En Marea

ZORAIDA RIAL

@ABCenGalicia Santiago Actualizado: 03/05/2018 11:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Podemos empuja a su confluencia gallega a una crisis interna

La nueva diputada de En Marea se estrena bajo la sombra de un nuevo escándalo. Julia Torregrosa, miembro de Podemos y número 7 de la lista rupturista por la provincia de Pontevedra, admitió este miércoles en rueda de prensa que un vehículo a su nombre sin el correspondiente seguro en regla se vio implicado el pasado mes de marzo en un accidente que causó al menos tres heridos -uno grave y otros leves- en la localidad pontevedresa de Poio. La futura parlamentaria rupturista, que se espera que tome posesión de su cargo la semana que viene, reduce el caso a un «problema administrativo» que detectó en el momento en el que tuvo lugar el siniestro.

«Tengo el seguro vía internet con una compañía de internet y una cuenta también online y me encontré con que no tenía el seguro al día. Lamentablemente fue así, está solucionado el problema administrativo y pagada la multa. Lamento mucho la situación, pero es así, no hay más», señaló durante una comparecencia de prensa convocada para hacer público su nombramiento como diputada.

Según su relato, el herido «más grave» viajaba en el coche a su nombre, mientras que en el otro vehículo implicado, las personas sufrieron daños leves. Preguntada por la existencia de algún tipo de demanda judicial sobre este asunto, Torregrosa afirmó que «aún no hay nada iniciado». «Supongo que habrá un juicio pero aún no hay nada», zanjó.

La futura diputada de En Marea espera que este caso no afecte a su actividad como parlamentaria, ya que se trata de un asunto que forma parte de su «vida privada» y que no tiene «nada que ver» con el trabajo que va a desempeñar en la Cámara gallega. En este sentido, expresó su «ilusión» por iniciar esta nueva etapa, en la que «como profesora y madre», espera centrar sus iniciativas en defender los intereses de profesores y alumnos.

Nueva polémica

El incidente que este miércoles revelaba Julia Torregrosa suma una nueva polémica dentro de las filas del grupo parlamentario de En Marea. La confluencia está a la espera de celebrar una polémica consulta entre sus bases para decidir el futuro de la parlamentaria Paula Quinteiro, que según refleja un atestado policial se encaró con un agente durante un control nocturno por vandalismo en Santiago de Compostela. Quien sí dimitió fue el diputado rupturista y secretario de Organización de Podemos, Juan Merlo, después de que ABC desvelase que había inflado su currículum.

Tras Merlo, el siguiente en la lista rupturista por la provincia de Pontevedra, Xoán Hermida, anunció esta semana que renunciaría a su acta tras verse implicado en otro incidente con la Policía local de Pontevedra. Torregrosa tomará posesión, precisamente, para ocupar su vacante.

El pasado lunes, la líder de Podemos Galicia, Carmen Santos, salió en defensa de la futura parlamentaria rupturista y aseguró que a pesar de la «rumorología» existente no contaba en su historial con «ningún caso parecido» al de Quinteiro o Hermida, por lo que estaba en total disposición de asumir su acta. «Está todo en orden», sentenció Santos a preguntas de los medios de comunicación.