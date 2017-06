Podemos se abstiene de dar una plaza a Ignacio Echeverría porque «no está demostrado» que fuera en monopatín

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves una propuesta de dedicar una calle o plaza de la ciudad en recuerdo de Ignacio Echeverría, fallecido en el atentado de Londres ocurrido el pasado día 3 y conocido desde entonces como "el héroe del monopatín".No obstante, Guanyar Alacant -la marca local autorizada de Podemos- se ha abstenido, entre otros motivos, porque no "está demostrado que Ignacio Echeverría llevara un monopatín cuando fue asesinado", según ha expuesto el concejal de Cultura, Daniel Simón, ante el pleno.

Simón ha indicado que, para "no obstaculizar" que se aprobara la propuesta, su grupo municipal, Guanyar Alacant (formación que integra el gobierno municipal tripartito junto con los socialistas y Compromís), se abstenía.

La postura de esta formación política no significa que no la apruebe posteriormente en una decisión conjunta del gobierno municipal. La iniciativa de dedicar una plaza o calle a Ignacio Echeverría ha sido aprobada con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís, PP, C's y los dos ediles no adscritos.

«Terrorismo franquista»

El edil de Cultura ha aclarado que su grupo defiende que se homenajee o se dediquen plazas o calles a las víctimas de "cualquier tipo de terrorismo, ya sea franquista, de ETA, yihadista o de violencia de género".

El grupo popular ha elevado esta propuesta de declaración institucional por la que se acuerda que el consistorio reconoce y se compromete a ensalzar y homenajear la heroicidad de Ignacio Echeverría, así como a iniciar el expediente para otorgar su nombre a una calle de la ciudad de Alicante.

El PP ha impulsado esta iniciativa en la sesión plenaria para elogiar y reconocer el "heroísmo" que mostró Ignacio Echeverría en ese atentado, en el que fue asesinado cuando intentaba impedir que los terroristas agredieran a otras personas.

Parque de «skate»

A su vez, el edil no adscrito Fernando Sepulcre ha presentado un ruego en el que se propone que un parque de "skate" (patinaje con monopatín) de la ciudad lleve el nombre de Ignacio Echeverría.

El concejal de Guanyar también ha relacionado este asunto con el -a su entender- "obstáculo judicial" que ha propiciado el PP para que no se puedan cambiar las placas con nomenclatura franquista en la capital alicantina, que representa un menosprecio a las víctimas de la dictadura de Franco.

Echeverría murió con 39 años en un ataque el que tres terroristas atropellaron a los viandantes en el puente de Londres y acuchillaron después de forma indiscriminada a las personas que se encontraban en la zona del mercado de Borough, un incidente en el que fallecieron varias personas más, además de los atacantes.