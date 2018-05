Historiadores catalanes acotan el número de presidentes de la Generalitat en diez, de Macià a Torra Si se hiciera caso a la historiografía nacionalista, Mariano Rajoy debería ser el 131 presidente de la Generalitat

D. TERCERO

BARCELONA Actualizado: 18/05/2018 12:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De 131 presidentes de la Generalitat de Cataluña a diez presidentes o, por qué no, ya puestos, a 132. La investidura de Quim Torra, como presidente autonómico, ha devuelto al primer plano mediático la polémica por la numeración que el nacionalismo catalán hace de los presidentes históricos de la Generalitat.

Un grupo de historiadores catalanes ha salido al paso y defiende que Torra es el décimo presidente de la Generalitat, una institución que se inicia con Francesc Macià, ya que todas las referencias anteriores no guardan relación con lo que hoy en día significa la Generalitat en tanto que organismo de gestión de unas competencias políticas.

Historiadors de Catalunya numera a Torra el décimo de una lista que, tras Macià, la formarían Lluís Companys, Francisco Jiménez Arenas, Josep Tarradellas, Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont.

«Generalidad medieval»

Para justificar esta posición en términos históricos, la entidad de especialistas en la materia indica que «la actual Generalitat de Cataluña no es heredera de la Diputación de General o Generalidad medieval», institución medieval que estaba formada por cuatro representantes de los estamentos feudales y cuya función se limitaba a la de recaudar impuestos para la Corona.

En esta línea, desde Historiadors de Catalunya recuerdan que esta «Generalidad medieval» no contaba con presidentes, como ahora lo entendemos, y la figura del representante de la institución recaía en el «eclesiástico de más edad».

Además, el término de Generalitat no se recuperó, para darle un sentido político y poniendo las bases del autogobierno catalán, hasta que lo propuso el diputado andaluz Fernando de los Ríos (PSOE) como respuesta al intento de independencia planteado por Macià el 14 de abril de 1931.

Rajoy, el presidente 131

En opinión de la entidad, en la lista de presidentes a partir de 1931 no hay que incluir a Josep Irla (ERC) «ya que no ejerció su cargo de forma efectiva al encontrarse exiliado desde el final de la Guerra Civil». En resumen, Torra sería el décimo presidente de la Generalitat y no el 131.

De todas formas, si se mantiene el contador elaborado por la historiografía nacionalista, Torra, en realidad, debería ser el 132 presidente autonómico, ya que el 131 no podría ser otro que Mariano Rajoy, que lo habría sido efectivamente desde el 27 de octubre de 2017 hasta la llegada de Torra.