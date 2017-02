Emmanuel Guigon: «El Picasso sigue siendo un museo para turistas; hay que abrirlo a la ciudad»

Tiene las nacionalidades francesa y suiza y aprendió la lengua española leyendo. Emmanuel Guigon es Doctor en Historia del Arte por la Universidad de la Sorbonne, especialista en vanguardias históricas, arte europeo de posguerra, surrealismo y arte español moderno y contemporáneo. Vivió en la Barcelona preolímpica y de 1995 a 2001 fue conservador jefe del IVAM de Valencia bajo la dirección de Juan Manuel Bonet. Quince años después vuelve a España para dirigir el Museo Picasso de Barcelona. «Me presenté y cuando me llamaron no lo dudé; me gusta mucho esta ciudad y este museo. Esta pinacoteca es única por su colección, sus edificios y su historia».

«Trabajo desde hace treinta años con museos y llego al Picasso con muchas ideas. Hay dos líneas que quiero cuidar especialmente: más visibilidad internacional a la colección y reforzar una red entre los diferentes museosPicasso unificando nuestros archivos y nuestras bibliotecas». Toma el relevo de Bernardo Laniado-Romero pisando fuerte. «En 2018 crearemos un premio de Investigación y publicaremos una revista anual sobre Picasso con un comité internacional». También en 2018 quiere dar nueva vida a las ramblas que conectan los diferentes edificios. «Ahora hay un espacio vacío muy frío y tenemos que calentarlo; abriremos una sala de exposiciones para gente joven que sería de acceso gratuito. Y es urgente recuperar el bar para nuestros visitantes».

Sus tentáculos llegan a muchos despachos, en especial en Francia. «Es muy importante la colaboración, tanto a nivel internacional con instituciones como el Grand Palais y o con museos de aquí como el MNAC». Sus aspiraciones también pasan por crear vínculos «con todos los pueblos donde vivió Picasso, como Gósol, donde el pintor tuvo una transformación».

El Picasso que imagina Guigon debe ser un pilar de toda la obra picassiana. «En la entrada ponderemos pantallas con información sobre su vida contextualizada con películas de la época y lugares que frecuentaba como Els quatre Gats, entre otras cosas. Todos los detalles son importantes para entender el conjunto de su legado». La colección de la calle Montcada también cambiará: «Quiero rehacer el recorrido permanente y poner en diálogo algunas piezas con obras de otros artistas coetáneos y para ello pediremos prestamos a otras pinacotecas».

Conoce bien los números del museo. «En 2016 casi tuvimos un millón de visitantes de los cuales el ochenta por ciento tiene estudios universitarios. Pero sigue siendo un museo para turistas y queremos abrirlo a la ciudad: el público local es un cuatro por ciento y otro dos por ciento del resto de España». A la vista tiene un calendario de exposiciones de las cuales destaca una pequeña como la que dedicarán a la última estancia de Picasso en Barcelona en 1917 y una más importante que desvelará la gran relación del pintor malagueño con la comida. Por último no quiere pasar por alto que «Picasso fue un gran escultor y un gran poeta».