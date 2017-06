Los españoles somos fundamentalmente padres, abuelos, hermanos o padrinos preocupados por nuestros hijos, nietos, hermanos o ahijados. En pocas sociedades como la nuestra pesa tanto la familia y son tan hondos los vínculos de la sangre. El martes y ayer fuimos padres y abuelos ante el televisor preocupados por nuestros críos y la pregunta que esencialmente nos hicimos fue a quién se los dejaríamos si tuviéramos que ausentarnos.

Rajoy no funciona como héroe pero es creíble como padre, como abuelo, como tío que sabe que hay que alternar el Dalsy y el Apiretal si la niña tiene fiebre. Rajoy no sirve para levantar a las masas pero de la Historia hemos aprendido el peligro de la agitación callejera y de la falta de piedad que conduce al linchamiento. El peor enemigo de la libertad es el caos.

Pablo Iglesias sería como canguro más entretenido que el presidente pero los padres tenemos perfectamente catalogado el tipo de diversión que acaba con la casa incendiada cuando vuelves del cine y el niño herido en la calle porque al canguro colega se le ha ocurrido animarle a saltar por la ventana como Peter Pan: «You can fly, you can fly!». Es lo que Pablo le gritaría a la España/Cuba/Venezuela que nos quiere fabricar, con su impostura, su ignorancia, su falta de inteligencia y de ternura que los padres y los abuelos detectamos al instante aunque algunos chistes nos hagan gracia y por eso sabemos reír y al mismo tiempo apartar a los niños. Igualmente asumimos que Rajoy tiene sus limitaciones y sus defectos pero empata con nuestra humanidad conservadora, temerosa de Dios y que nos inclina a considerar un muy notable logro llegar vivos y unidos al final del día.

El debate no fue sólo entre dos personas o dos formas de pensar: fue entre los imperfectos pecadores que cada día intentamos mejorar ni que sólo sea un poquito y esos reyes de sí mismos que nunca se han agachado para vivir desde un centro de gravedad que no sea el de su soberbia, que no saben que cada acto tiene consecuencias y que las cuentas que hacen con tu angustia y con tu dolor nunca incluyen la compasión. Pablo Iglesias es el que tira nuestras muñecas al patio cuando se avergüenza de jugar con ellas y el presidente Rajoy el que aunque algunas no tengan brazos o ropa o estrella se queda toda la noche despierto cuidando de ellas.

Salvador Sostres