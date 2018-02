Los constitucionalistas acusan a JpC de querer avasallarles Los partidos creen que el informe de los letrados sirve para acabar con el bloqueo

Àlex Gubern

@alex_gubern Seguir Madrid 10/02/2018 03:16h Actualizado: 10/02/2018 03:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Regreso al escenario del 6 y 7 de septiembre. La presentación ayer por la tarde de la proposición para modificar la ley de Presidencia de la Generalitat por parte de Junts per Cataluña ha disparado todas las alarmas entre los partidos constitucionalistas, que ven confirmado su temor a que el soberanismo trate de nuevo de avasallar a la oposición. Regresar de nuevo a las formas del pleno del 6 y 7 de septiembre, cuando el independentismo, arrollando al constitucionalismo y desoyendo el criterio de los letrados de la cámara, aprobó la la ley del Referéndum y la ley de Transitoriedad.

«El soberanismo comienza la legislatura usando los mismos modos que en la anterior, poniendo el Parlament al servicio del separatismo y abusando de las minorías», denuncia en declaraciones a ABC Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en la cámara catalana. «La modificación que pretende introducir JpC es a la medida de Puigdemont. Es infumable», añade Carrizosa, que advierte que su partido tomará las medidas políticas y legales para que la reforma quede en nada».

Por su parte, desde el PSC se recordó el auto del TC dirigido a los miembros de la Mesa del 27 de enero que apunta la obligcación de estos de «impedir o paarlizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas», que impiden precisamente la celebración de un debate de investidura sin que Carles Puigdemont esté presente». «Lo que tratan de hacer ahora es burlar de nuevo al TC», apuntan desde el partido.

En términos muy parecidos se expresa el PP catalán, cuyo secretario general, Santi Rodríguez, lamentó que Junts per Cataluña continúa tratando de «burlar» al Estado y sus institucionescon una modificación que califica de «maniobra». «Demuestra que siguen en la línea de querer manipular las leyes por interés partidista y mantener la confrontación con el Estat co un proceso ya fracasado».

Respecto a la tramitación por lectura única que pretende JpC, el PPC pedirá por escrito al president del Parlament, Roger Torrent, que «haga respetar el reglamento, las reglas del juego que nos hemos dado entre todos y no tramita la propueta hasta que haya un gobierno dela Generalitat formado». Dirigiéndose a los partidos independentistas, Rodríguez les pidió que «dejen de hacer daño a las instituciones, de ponerlas en ridículo y de poner en peligro el autogobierno de Cataluña». Por su parte, el PSC rechazó hacer valoraciones hasta haber estudiado a fondo la propuesta.

«No eternizarse»

En paralelo a la maniobra de JpC con la ley de Presidencia, los partidos también valoraron el informe de los letrados, que de manera general se analiza de manera positiva al entender que, pese a que no pone en marcha los plazos antes de la disolución de la cámara, sí insta a no prolongar el bloqueo. Desde Cs por ejemplo se señala que Torrent tiene la obligación «legal» de designar un candidato a la investidura «posible» y «normal». Desde CaComú, Xavier Domènech dijo compair parar el reloj de la investidura pero urgió a no «eternizarse».