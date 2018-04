Entrevista «Conmigo ha empezado la caza» El profesor crítico con el adoctrinamiento de los jóvenes catalanes que ha sido expedientado atiende a ABC

Esther Armora

El profesor crítico con el adoctrinamiento de los jóvenes catalanes que ha sido expedientado, Francisco Oya, concede una entrevista a ABC. Desde la asociación que preside, Profesores por el Biligüismo (APB), Oya llevaba meses denunciando la campaña de «acoso y derribo» de la Generalitat contra los docentes «contrarios a la inmersión lingüística y al adoctrinamiento ideológico en las aulas». «Mi expediente es solo el primero de otros que llegarán. Conmigo ha empezado la caza».

¿Por qué le han sancionado?

Me han castigado por varias cosas. Por impartir las clases en castellano, por matizar los contenidos tergiversados que ofrece el actual manual de Historia de España y por manifestarme en contra del «procés».

¿Qué hizo para «corregir» el contenido del manual de Historia?

Ofrecí a los alumnos materiales complementarios. Entre ellos, una recopilación de textos de varias figuras históricas del nacionalismo catalán (entre ellas, Enric Prat de la Riba, Heribert Barrera, Jordi Pujol,...). Mi responsabilidad docente me impedía mantener esa versión.

¿Qué hizo el director cuando se enteró de sus matices?

Me prohibió expresamente utilizar en las clases cualquier material ajeno al libro de texto. Yo le respondí que seguiría haciéndolo porque me ampara la libertad de cátedra. Entonces me amenazó con que vendría una inspectora.

Y vino...

Efectivamente. Estuvo presente en una de mis clases, sin guardar ningún respeto, corrigiéndome ante mis alumnos. Días después, me llamó el director para citarme para una segunda inspección. En ésta exigí tener un testigo, aunque la realizaron, por sorpresa, un día antes del acordado y me negué a declarar.

Después vino el expediente ¿no?

Sí. En él me acusan de haber hecho sufrir a los alumnos, ser un homófobo, un machista...

¿Le ha sorprendido?

Lo que me sorprende es que esa caza de brujas se produzca con el 155 vigente.