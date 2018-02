El 34% de los puestos de trabajo estarán en peligro a partir de 203o por la automatización del empleo La pérdida de trabajo afectará más a los hombres (39%) que a las mujeres (28%), y se notará más en las personas con formación baja (44%) y media (39%), según un estudio elaborado por la consultora PwC

EFE

La Inteligencia Artificial (IA) no tendrá un impacto significativo en el mercado laboral español hasta después de 2030, aunque a partir de esa fecha más de un tercio de los empleos podría estar en riesgo como consecuencia de la automatización. Ésta es una de las conclusiones del estudio 'Will robots steal our Jobs?', elaborado por la consultora PwC a partir del análisis de los mercados laborales de 27 países de la OCDE más Rusia y Singapur.

Según el estudio, a principios de la década de los veinte el impacto de la automatización en el empleo será reducido, ya que solo un 3% de los puestos de trabajo estará en peligro. Este porcentaje aumentará hasta el 21% a mediados de los veinte y llegará al 34% a partir de 2030.

El informe parte de la base de que la automatización del mercado laboral se producirá en tres grandes oleadas. En la primera fase, hasta principios de 2020, denominada 'algorítmica', se automatizarán las labores más sencillas y el análisis estructurado de datos. En la segunda fase, de 'automatización ampliada', que se prolongará hasta mediados de los veinte, se ampliará el intercambio de información y el análisis de datos desestructurados. Por último, la tercera fase, denominada 'autónoma', se desarrollará a partir de 2030 y permitirá la automatización de destrezas manuales y la resolución de situaciones y problemas en tiempo real.

En el conjunto de los países analizados, el impacto en los mercados laborales será "marginal" en el medio plazo. En la primera fase de automatización, los puestos de trabajo en riesgo oscilarán entre el 1% y el 4%. La situación cambiará a largo plazo, sobre todo en las economías con mayor peso de la industria, que cuentan con trabajos más fáciles de automatizar.

En la fase más avanzada, los empleos en riesgo pueden llegar al 44%, en el caso de Eslovaquia; al 39%, en Italia; y al 37%, en Alemania. El impacto será menor en países donde la actividad se concentra en el sector servicios, como EEUU, Francia o Reino Unido.

En España, estarán en peligro el 3% de los puestos de trabajo en la fase 'algorítmica'; el 21%, en la de 'automatización ampliada'; y el 34%, en la 'autónoma'.

Por tipo de trabajador, la automatización afectará más a los hombres (39%) que a las mujeres (28%), y se notará más en las personas con formación baja (44%) y media (39%). Por sectores, el transporte y la logística y la industria son los más expuestos al impacto de la automatización.