El Rey: «Son multitud los españoles dispuestos a seguir sumando» Don Felipe presentó el Diccionario Biográfico Electrónico, un proyecto único en el mundo que reúne las biografías de 45.000 personajes de todas las épocas y condiciones

Almudena Martínez-Fornés

«Son multitud los españoles dispuestos a seguir sumando en esta gran obra colectiva que es España» porque «la biografía de España es la biografía de todos los españoles y debemos seguir construyéndola con la participación y con el esfuerzo de todos». Así lo ha afirmado el Rey en la mañana de este jueves, Día de San Felipe, durante la presentación «de Estado» del Diccionario Biográfico Electrónico, DB~e, una obra que agrupa más de 45.000 biografías de españoles de todos los tiempos y condiciones. Un «hito académico y tecnológico», afirmó el Rey, que «pone en valor quiénes somos» y que recoge «nuestro ADN como nación plural y diversa que debe caminar en una misma dirección».

«En este Diccionario está nuestra identidad», afirmó Don Felipe, quien instó a conocernos a nosotros mismos con una mirada crítica, pero también abierta y plural, «para aprender del pasado y ser mejores en el futuro». «Hemos aprendido -dijo- que nuestro país ha progresado y alcanzado grandes éxitos cuando se ha contado con todos; cuando hemos afrontado juntos los retos con la voluntad de que nadie quede atrás o que nadie pudiese sentirse excluido o postergado».

Agregó que las últimas décadas «han sido buena prueba de lo que unidos somos capaces de lograr; y ese mismo espíritu debe animarnos para nuestro futuro», porque «la historia de España la siguen construyendo, día a día, millones de hombres y mujeres de todos los rincones de nuestra geografía, ciudadanos que son expresión de la diversidad de nuestra sociedad».

«La Historia, con mayúsculas, no solo la escriben las Naciones, los pueblos, las sociedades», relató el Rey. «La Historia la construyen muy especialmente las personas y el camino que recorren a lo largo de sus vidas», señaló. «Todos somos hijos de nuestra propia historia y de todos los hombres y mujeres que la han construido a lo largo de generaciones», añadió.

El Monarca reconoció que le «emociona poder afirmar que no existe ningún proyecto digital en el ámbito internacional» el DB~e. Explicó que no existe en ninguna otra lengua del mundo una obra digital como esta, por lo que con este Diccionario «el español avanza como un gran idioma tecnológico». «Hoy no solo hemos hecho un poco más grande nuestra Historia, sino también nuestra lengua», agregó. En el acto, el Rey reclamó el compromiso de los intelectuales. «España necesita el compromiso con nuestra vida colectiva de los intelectuales», dijo y agregó que «en los tiempos que vivimos” este compromiso es "imprescindible”».

En la presentación, también intervino la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias. «Hoy es un día de fiesta. Estamos en el siglo de oro de la biografía histórica», afirmó. Iglesias relató que «presentamos más de 45.000 personajes, muchos de ellos biografiados por primera vez, y pronto se incorporarán 20.000 más».

Don Felipe estuvo acompañado por la Reina, que acudió a la presentación con un traje de chaqueta y pantalón de color blanco. La presentación estuvo conducida por los actores Cayetana Guillen Cuervo y Fernando Cayo, que curiosamente ha interpretado al Rey Don Juan Carlos en las series de «Adolfo Suárez» y del «23-F, la película». A la ceremonia, conducida por Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional, asistieron el ministro de Educación y Cultura, Iñigo Méndez de Vigo; destacadas personalidades de la Administración y del mundo de la empresa y la cultura. También acudieron José María Alvarez-Pallete e Isidro Fainé, presidentes de Telefónica y la fundación bancaria La Caixa. Las explicaciones prácticas las facilitó Jaime Olmedo, director técnico del Diccionario, cuyo acceso es libre y gratuito.

Durante la presentación, algunos de los personajes históricos irrumpieron en la pantalla situada en el patio del Palacio de El Pardo. Primero lo hicieron Maria Goyri, primera española que cursó una carrera universitaria, y el Rey Alfonso X el Sabio, que mantuvieron una conversación a modo de «El Ministerio del Tiempo». También aparecieron de repente en la pantalla la enfermera Isabel Zendal, que participó en la expedición Balmis, y el científico Santiago Ramon y Cajal.