Â«IrosÂ» ha venido para quedarse

Arturo Pérez-Reverte lo avanzó en Twitter: «La RAE acaba de aceptar iros, tras mucho debate, pues nadie decía idos o íos. Ya se puede usar sin complejos. Será oficial en otoño». Después, matizaba: «Lo correcto sigue siendo 'idos'. Pero se registrará 'iros' como uso habitual». No es extraño que fuese el autor de «Alatriste» el primero en comunicar esta novedad, pues se trata de una propuesta personal suya, tal y como ha explicado a ABC el académico Félix de Azúa. «La idea la fue de él, siempre el más combativo. Decía que absolutamente nadie escribiría 'idos a la mierda', sino 'iros a la mierda'. Ese fue un argumento de peso que hizo que la totalidad de los académicos aceptáramos la medida», ironizó el intelectual, que luego subrayó que la Academia solo «acepta usos y no los impone».

El director de la Academia, Darío Villanueva, ha explicado a este periódico que este es el resultado de un debate «que ha durado años» y que «era una insistencia razonada de los escritores, que se sentían forzados a la hora de escribir el imperativo 'idos'». Sin embargo, no ha tardado en destacar que este es un caso excepcional y que en ningún momento afecta a la gramática, que no admite «corrupciones del idioma». «Esto no significa que la academia vaya a cambiar la gramática de los imperativos. No. Hay verbos regulares y verbos irregulares, que son los que tienen una ruptura del sistema que se podría esperar. En el caso de 'iros' la Academia ha reconocido una irregularidad que transforma la naturaleza del verbo».

Con respecto a las últimas polémicas, Villanueva ha declarado que se están atribuyendo a la RAE «actuaciones que no hemos hecho nunca». «Muchas veces me preguntan por qué la Academia ha aceptado 'crocreta'. Eso es mentira, no está en el diccionario. Nunca nos hemos planteado ese tipo de decisión. Es simplemente un vulgarismo, una expresión léxica que indica poco conocimiento del idioma». En este sentido, ha apuntado que las decisiones que toma la entidad están ancladas en la realidad del idioma, que analizan a través de una base de datos conocida como el Corpus del Español del Siglo XXI. «Registramos al año 25 millones de formas, provenientes en un 70% de Latinoamérica y en un 30% de España. No son 25 millones de palabras (no hay tantas), sino de realizaciones de las palabras (…). Cuando debatimos sobre cualquier cuestión echamos manos de esta base de datos, que ya tiene casi 300 millones de formas, con datos de dónde se ha usado cada una y cuántas veces. Así, los debates tienen un fundamento sólido».

De esta forma, se llegó en su día a la polémica decisión de incluir en el diccionario la palabra «amigovio». «La gente decía que en España no se utiliza. Es cierto. Aquí se utiliza 'amigo con derecho a roce' o una palabra que todavía más brutal que no voy a decir. Pero 'amigovio' es una palabra que usan más 300 millones de personas que hablan español en Latinoamérica. El diccionario, es de la lengua española en su conjunto, tiene que incluirlo», ha concluido.