Paz Battaner ingresa en la Real Academia EspaÃ±ola

La lexicógrafa y doctora en Filología Románica María Paz Battaner Arias (Salamanca, 1938) ha tomado posesión de su plaza (silla s) en la Real Academia Española (RAE) con un discurso titulado «Algunos pozos sin fondo en los diccionarios», dedicado a los sustantivos abstractos. En nombre de la corporación, le ha dado la bienvenida Ignacio Bosque. La sesión ha estado presidida por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, acompañado por el director y el secretario de la Academia.

Paz Battaner fue elegida el 3 de diciembre de 2015 para ocupar la vacante dejada por José Luis Pinillos, fallecido en 2013. A lo largo de su vida, el profesor Pinillos recibió numerosos reconocimientos académicos: emérito de la Universidad Complutense, doctor honoris causa por distintas universidades, Premio Príncipe de Asturias en 1986 y académico de Ciencias Morales y Políticas, según ha recordado la nueva académica en las primeras líneas de su intervención.

Undécima mujer

Según recordó Battaner, Pinillos, primer ocupante de la silla s, fue «fundador con otros de la moderna psicología en España, participando en la creación de las facultades de estos estudios». En su biografía se aprecia, en palabras de su sucesora, «la energía y la capacidad de impulso que mostró a lo largo de su vida».

Paz Battaner, cuya candidatura fue presentada por Ignacio Bosque, Margarita Salas y Miguel Sáenz, es la undécima mujer elegida miembro de la RAE. La primera fue Carmen Conde, quien ingresó en 1979. La siguieron Elena Quiroga, Ana María Matute, Carmen Iglesias, Margarita Salas, Soledad Puértolas, Inés Fernández-Ordóñez, Carme Riera, Aurora Egido y Clara Janés.

«Soy amiga de la RAE desde 1983 —los amigos se llaman hoy benefactores, pero prefiero llamarme amiga, considerarme amiga leal—». Con estas palabras ha comenzado su discurso Paz Battaner, quien, como ha rememorado a continuación, entró por primera vez en la sede de la institución «hace ya cincuenta años, de la mano siempre de mi maestro Alonso Zamora Vicente. La Academia me abrió sus ficheros, publicó mi tesis doctoral, se mostró como casa solar de mis trabajos en diferentes momentos de mi carrera, tanto de docencia como de investigación».

Lengua y literatura

Discípula de algunos académicos —Antonio Tovar, Fernando Lázaro Carreter, Emilio Lorenzo o el propio Zamora Vicente—, ha dicho Paz Battaner: «Mi quehacer ha sido despertar interés, curiosidad y gusto por la lengua española en los estudiantes que he tenido. Se la he presentado en los mejores textos; no concibo enseñar lengua sin la mejor literatura».

La profesora Paz Battaner, «hablante anónima y responsable», ha procurado ser fiel, a lo largo de su vida profesional, a los preceptos fundacionales de la RAE: «no enmendar ni corregir, sino solo explicar, aclarar, apreciar, cuestionar voces, frases, locuciones». Con algunas de esas palabras, una serie de voces mencionadas al inicio y al final de su discurso, ha intentado Paz Battaner describir sus sentimientos en el acto de hoy: sorpresa, emoción, gratitud, entusiasmo, disposición, incluso misericordia y perplejidad».

Sustantivos abstractos

De este modo, Paz Battaner ha presentado el tema central de su discurso, en el que ha hablado de «palabras muy comunes, pero que son puro invento, pura creación humana: palabras que nuestra especie necesita para inventarse la vida, para acompañar y dar orientación a la vida, para otorgar estatus de realidad a esa vida».

Estas palabras, tal como ha explicado la nueva académica, «son un gran número de sustantivos que los diccionarios generales monolingües tienen que describir: los sustantivos que no presentan un referente físico o material en su primera acepción lexicográfica».

«Son palabras como entusiasmo, como misericordia, como disposición, como perplejidad. Las que vulgarmente, y para ahorrar explicaciones más largas, llamamos sustantivos abstractos y a las que he recurrido para empezar este discurso».

Retos académicos

En su respuesta de bienvenida a la nueva académica, Ignacio Bosque ha resaltado la intensa actividad docente e investigadora de Paz Battaner, quien «lleva casi sesenta años persiguiendo las palabras, tratando de captar sus matices y de escudriñar sus misterios, pero también trabajando para captar su organización interna, para poner un poco de orden en los sistemas conceptuales que las palabras conforman en nuestra cabeza, a la vez que en nuestra sociedad».

La RAE cuenta con un total de cuarenta y seis sillas académicas. Actualmente están vacantes la K, M, J, cuyos últimos titulares fueron Ana María Matute, fallecida el 25 de junio de 2014; Carlos Bousoño, muerto el 24 de octubre de 2015, y Francisco Nieva, desaparecido el 10 de noviembre de 2016, respectivamente.

