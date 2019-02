El amor tiene forma de X en Times Square Nueva York celebra San Valentín con una escultura sencilla que oculta un corazón en su interior

Todos los días, 350.000 peatones pasan por Times Square cruzándose en el camino con innumerables extraños atraídos por la magia de las calles de Nueva York. ¿Cómo puede el corazón de la ciudad de los rascacielos abrazar el amor?

Ante esta pregunta, ocho firmas de arquitectura fueron invitadas, en julio de 2018, a realizar una escultura que resumiera este sentimiento universal para celebrar San Valentín.

La ganadora de esta undécima edición del concurso fue el estudio de Manhattan Reddymade, que apostó por la simplicidad de líneas, dos planos convergentes que juntos forman una X y que, cuando se encuentran en su intersección con un volumen cilíndrico, crean un espacio en forma de corazón. «Para nosotros, el mensaje es: en la reunión de la diferencia y la división, cuando se insertan la justicia, la igualdad y la democracia, se puede crear el amor», asegura uno de los responsables del proyecto.

La instalación en sí misma parece «besarse» y permitirá hasta finales de febrero que los transeúntes enamorados sellen su amor bajo sus aspas.

El diseño ganador superó en el concurso a la Agency-Agency, Buro Koray Duman, Isometric Studio, NHDM, Only If Architecture, Splice Design y STUDIO 397. El Centro de Arquitectura será el anfitrión de una exposición que destaca todas las propuestas del concurso hasta el 2 de noviembre siendo la primera vez que AIA muestra los diseños no ganadores.