Dos hombres han muerto y otro ha resultado herido este lunes durante un tiroteo en el cementerio parroquial de la localidad valenciana de Torrent.

Un club como el Real Madrid puede esperar a una estrella un año, dos, pero si al tercero no funciona, sea por lo que sea, por culpa de lesiones graves que han cercenado su carrera, como es el caso de Eden Hazard, no puede continuar así. Ha participado en 53 partidos en 27 meses, un promedio de dos encuentros por mes. Si contamos los minutos, porque muchas veces entró en las segundas partes, ha sumado 32 partidos reales. Hay que tomar decisiones. Y Ancelotti las ha tomado en realidad. La figura belga en un suplente de lujo en el club y esta situación contrasta con su alta ficha anual, la más alta de la plantilla, junto a Bale, doce millones de euros netos por campaña, sin contar bonus. Su cláusula se acerca a los 300 millones.

La Fiscalía solicita una pena de catorce años de prisión para un hombre al que acusa de agredir sexualmente a una menor de edad a la que había conocido en a través de una aplicación de chats.

El 2021 es el peor año de la carrera deportiva de Sergio Ramos. Lesionado desde enero, solo ha jugado tres partidos -el último en mayo-, negada su renovación por el Real Madrid y un aterrizaje movido en el PSG, donde tras cuatro meses en París ya se empieza a hablar de que el club parisino podría dejar de contar con él.

Una joven de 15 años ha fallecido y otras ocho personas -entre ellos dos guardias civiles- han tenido que ser trasladados al hospital por intoxicación de monóxido de carbono en un local situado en la Avenida Constitución de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Leo Messi no olvida al Barcelona. Algo lógico, teniendo en cuenta que es el club de su vida y en el que jugó durante más de 20 años. Otra cosa es que las circunstancias le hayan sacado de allí y ahora juegue para el PSG. En una entrevista con el diario Sport el argentino repasa estos últimos e intensos tres meses de su vida y reflexiona sobre el futuro: «Lo que es seguro es que vamos a volver a vivir a Barcelona y que nuestra vida será allí. Es lo que quiere mi mujer y lo que quiero yo. No sé si cuando acabe mi contrato con el PSG volveré al Barça. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo».

Un joven de 28 años de edad ha sido detenido en Alicante por presuntamente estafar más de 38.o00 euros al matrimonio de ancianos que lo había acogido desde que tenía cinco años, según ha informado la Policía Nacional, que ha precisado que el investigado sustrajo el dinero con un uso fraudulento de una tarjeta de crédito.