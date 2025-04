El PSG medita rescindir el contrato de Sergio Ramos

El 2021 es el peor año de la carrera deportiva de Sergio Ramos. Lesionado desde enero, solo ha jugado tres partidos -el último en mayo-, negada su renovación por el Real Madrid y un aterrizaje movido en el PSG, donde tras cuatro meses en París ya se empieza a hablar de que el club parisino podría dejar de contar con él.

Según detalla el diario Le Parisien, el periódico de cabecera del PSG que bebe de fuentes directas de la entidad gala, se está valorando rescindir el contrato de Sergio Ramos , asumiendo el error de su fichaje. Una información que sale justo poco después del enfado de Leonardo con los medios franceses por las continuas críticas al equipo: «Sabíamos que Ramos tenía un problema. Estáis jugando al juego de la prensa española. Lo sabíamos todo. Sabemos lo que está pasando»

Sergio cobra doce millones netos en el PSG, y tiene dos años de contrato, pero no solo es que no haya debutado aún, sino que todavía no se ha entrenado con el resto de sus compañeros. De hecho, cada 10-15 días se emite un nuevo parte médico asegurando que está cerca de regresar con sus compañeros, pero eso nunca sucede.

«La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado», cita literalmente la información de Le Parisien. Veremos hasta qué punto esto puede ser una realidad.