Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del domingo, 6, septiembre aquí mismo:

Manzanares conserva el recuerdo de Ignacio Sánchez Mejías, símbolo máximo de la unión de los toros y la cultura. (Allí acompañé yo a Alfredito Corrochano, que había toreado con Ignacio aquella tarde trágica, en su emocionada vuelta a ese coso). Ponce y Curro Díaz cortan una oreja; Sergio Serrano, rotundo triunfador, cuatro y rabo. Los toros de Las Monjas , de origen Jandilla, dan juego desigual; destaca el último, premiado con la vuelta al ruedo.

Movimientos sociales como el Black Lives Matter y el #MeToo han puesto patas arriba medio mundo, incluido el del arte: los museos revisan a marchas forzadas sus políticas antirracistas y antimachistas ( la historia del arte ha sido eminentemente blanca y masculina ), tanto en sus plantillas como en sus colecciones. La reivindicación de una mayor presencia de mujeres artistas en los museos no es nueva. Ya en los 80, las Guerrilla Girls se preguntaban, bajo sus disfraces de gorilas: «¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met Museum?» Solo un 5% de las artistas eran mujeres, mientras que el 85% de los desnudos expuestos eran femeninos.

Pierre Lemaitre (París, 1951) se dejó crecer la barba durante el confinamiento con lo que el autor francés, clásico tardío y superventas de amplio espectro , se acercó también estéticamente a todos esos héroes decimonónicos, Dickens y Dostoievski a la cabeza, con los que empezó a hacer buenas migas tras dar esquinazo a la novela negra . En aquel momento, recién estrenada la década pasada y consagrado como referente del policial galo tras jubilar al airado y belicoso comandante Camille Ver-hoeven, Lemaitre volvió la vista a la gran novela popular, la del folletín y la picaresca, para adentrarse en la Francia de entreguerras con Los hijos del desastre, trilogía que estrenó a lo grande ( Nos vemos allá arriba se llevó el prestigioso premio Goncourt) y de la que se despide ahora con El espejo de nuestras penas (Salamandra).

Estoy convencida de que el grande entre los grandes Stephen King nunca recibirá el premio Nobel de Literatura (ni ningún otro galardón que se le asemeje en prestigio o renombre) porque no cuadra con ese elitismo trasnochado de la autodenominada cultura con mayúsculas. He sido miembro de algunos jurados de alto voltaje donde sólo mencionar su nombre como candidato hace que se fundan los plomos de la sala y se le erice el pelo a más de uno de mis colegas. Claro, míster King ha vendido 350 millones de copias de sus libros (según reza en la Wikipedia) y eso no viste demasiado bien en una gala de ringorrango cultural. Da igual que el dress-code exija una académica pajarita o que permita lucir los faldones de la camisa por fuera de los pantalones vaqueros. Stephen King, por mor de esa etiqueta de superventas, deviene en un apestado entre los de fino y remilgado olfato ; entre los progres de antaño y entre los gafapastas de ahora en adelante. Por los siglos de los siglos.