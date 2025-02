Diez videojuegos ideales para pedir a los Reyes Magos esta Navidad

El videojuego seguirá siendo uno de los regalos estrella estas Navidades. Especialmente en 2022, año en el que han llegado a los estantes de las tiendas un buen puñado de títulos punteros. Algo que faltó, y mucho, en 2021. Por si no tienes claro cuál pedirle a los Reyes Magos, o te encuentras de vacaciones y quieres bajar a tienda a hacerte con un título con el que matar el rato, en ABC hemos seleccionado un buen puñado de propuestas perfectas para todos los usuarios. Tanto recientes como algo más veteranas.

'God of War Ragnarok'

Sin duda, uno de los mejores videojuegos que nos deja este 2022. Durante el desarrollo de la obra, el usuario vuelve a encarnar a Kratos y Atreus en una aventura trepidante por los nueve reinos de la mitología nórdica. La narrativa es sobresaliente, igual que la jugabilidad, que recibe algún añadido interesante respecto a la anterior propuesta. Sin duda, el título al que debes jugar estas vacaciones si disfrutaste el reinicio de la saga en 2018. Es exclusivo de PS4 y PS5.

'Pentiment'

Uno de los títulos más originales de 2022 y, desde nuestro punto de vista, posiblemente lo mejor que han recibido las consolas Xbox en exclusiva en lo que llevamos de año. Esta aventura gráfica, ambientada en una aldea del Sacro Imperio Germánico del siglo XVI, es completamente delirante. Durante su desarrollo, controlamos a Andreas Maller, un artista que anda a vueltas trabajando en su obra maestra en el monasterio de la localidad de Tassing.

El fallecimiento de un noble en extrañas circunstancias obligará a Maller a sacar sus dotes detectivescas en una obra tan original como adictiva. Genial para los amantas de la Historia del Arte. Se puede jugar en las Xbox (One y de nueva generación) y en ordenador.

'Pokémon Escarlata' y 'Pokémon Púrpura'

Uno de los exitazos de 2022. A pesar de sus limitaciones técnicas, los nuevos Pokémon incorporan interesantes novedades que permiten que la experiencia de juego sea más rica que en anteriores ediciones. No todo pasa por conseguir todas las medallas de gimnasio, el usuario contará con otras tramas que deberá completar si quiere finalizar la obra. Evidentemente, el videojuego es exclusivo de Nintendo Switch.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

Algunos, incluso, tachan a 'Breath of the Wild' como el mejor videojuego de la historia. Nosotros no somos tan categóricos, aunque no nos cabe duda de que se trata de una de las mejores experiencias jugables que un usuario puede tener actualmente. Durante el desarrollo, el usuario vuelve a controlar a Link, el protagonista de la franquicia, quien tras pasar tiempo en estado de hibernación debe ir recordando su pasado antes de enfrentarse de nuevo al villano Ganon. La libertad que ofrece la obra es prácticamente total.

Atendiendo a que el próximo mayo llegará a las tiendas la continuación directa de esta aventura, la Navidad puede ser un buen momento para jugar o revisar la obra. Es exclusiva de Nintendo Switch.

'Forza Horizon 5'

El mejor videojuego de conducción de los últimos años y uno de los mayores prodigios técnicos que hemos recibido. La obra sumerge al jugador en México, donde tiene total libertad para recorrer la cambiante geografía del país, desde los áridos desiertos de la Baja California hasta las espesas selvas de la zona del Yucatán, y competir contra la máquina o jugadores de todos los rincones del mundo.

Se trata de un título bastante más accesible que aquellas propuestas más próximas a la simulación, como es el caso del reciente 'Gran Turismo 7'. Es exclusivo de consolas Xbox y ordenador.

'Marvel Midnight Suns'

Otra interesante propuesta que nos deja 2022. En 'Marvel Midnight Suns', el usuario controla a algunos de los superhéroes más importantes del Universo Marvel, como Spiderman, el Doctor Extraño o Iron Man, en una aventura en la que, como casi siempre, el destino de la Tierra se encuentra en riesgo. Los combates son por turnos, como en otras propuestas de tipo rol. A pesar de que los enfrentamientos son su principal atractivo, la narrativa no está, en absoluto, descuidada.

El videojuego, que apenas lleva unas semanas en las tiendas, está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, ordenador y Nintendo Switch.

'Jedi Fallen Order'

Posiblemente, el mejor videojuego de la saga Star Wars en, aproximadamente, una década. La aventura arranca un puñado de años después de la caída de la República. Durante el desarrollo, el usuario controla a Cal Kestis, un joven jedi que no consiguió terminar su entrenamiento y que se ve obligado a ocultarse del Imperio.

Los combates, con cierto sabor a Dark Souls, y la escalada y el plataformeo, que recuerdan algo a Uncharted o Assasins, son sus principales puntos fuertes. La continuación directa del título llegará este próximo 2023, por lo que puede ser un buen momento para darle una oportunidad. Se puede encontrar en PlayStation, Xbox y ordenador.

'Marvel's Spider-Man'

Otro título que va a recibir continuación próximamente. Si eres aficionado a las aventuras del trepamuros, ya sea entre viñetas o en la gran pantalla, este es un videojuego al debes jugar. El sistema de combate es genial y solo el hecho de moverse por la ciudad de Nueva York columpiándose de edificio en edificio ya es divertido. La historia que cuenta, en la que hay hueco para un buen puñado de enemigos clásicos del héroe, es puro cómic Marvel.

La propuesta, además, cuenta con una segunda parte algo más breve, protagonizada por Miles Morales, el 'otro' Spiderman del Universo Ultimate de la editorial, que merece muchísimo la pena. La saga está disponible en exclusiva para PlayStation.

'It Takes Two'

Reconocido como mejor videojuego de 2021 en los premios The Game Awards del año pasado. 'It Takes Two' cuenta la historia de Cody y May; un matrimonio en horas bajas que, después de años de reproches, anda preparando los papeles del divorcio. Por culpa de su hija y de un libro de autoayuda, la pareja acaba transformada en dos muñecos que tendrán que cooperar si quieren volver a ser de carne y hueso.

El videojuego ofrece una jugabilidad en la que hay espacio para las plataformas, los disparos o la conducción. Si te interesa, debes saber que hacen falta dos personas para jugarlo obligatoriamente. Está disponible para las PlayStation, Xbox y ordenador.

'Deathloop'

Un videojuego de disparos demencial. Completamente fuera de lo convencional a nivel narrativo. Durante el desarrollo, el usuario controla a Colt, una suerte de mercenario que se ve obligado a revivir el mismo día debido al bucle temporal que afecta a la isla de Blackreef, donde tiene lugar la acción. Su misión será la de liberar el tiempo y, para ello, hace falta pasar muchas horas pateando todos los recovecos del mapa. Enfrente se encuentra con los enigmáticos Visionarios, encargados de evitar la rotura del bucle.

En principio, cuando salió a la venta el pasado 2021, solo se podía jugar a este título en la última consola de Sony. Actualmente, está disponible para PS5, Xbox y ordenador.