¿Necesita España más profesionalización en sus videojuegos?

La feria de videojuegos Gamescom que se celebra en Colonia (Alemania) ha abierto este miércoles las puertas al público general, con la presencia de España como país invitado impulsada por ICEX, la agencia de inversión extranjera del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ha reclamado la necesidad de una mayor profesionalización en el desarrollo de videojuegos español.

«En España falta gente que se dedique a las partes más empresariales del negocio» de desarrollo de videojuegos, como ha asegurado el director de Infraestructuras, Sanidad y TIC de ICEX, Jorge Alvar, desde el stand de España en Gamescom 2018, una constante que han defendido también desde las representaciones en la feria de los ministerios de Economía y Cultura.

«Desde el sector del videojuego tenemos que recurrir al ministerio que más fondos nos puede proporcionar, y ahora mismo es el de Industria»

Según los datos del último Libro Blanco del Desarrollo del Videojuego, de la Asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de videojuegos y software de entretenimiento (DEV), el 47% de las desarrolladoras de videojuegos españoles cuentan con menos de cinco empleados, a pesar de que España es el cuarto país europeo con mayor tamaño de industria de videojuegos, datos en los que destacan los estudios internacionales.

Debido a esta atomización, los videojuegos españoles no pueden competir con los internacionales en materias como el marketing, un aspecto donde desde las empresas españolas no se presta la suficiente atención, han señalado desde las instituciones. «Los videojuegos españoles probablemente no sean peores que los que hacen otros países, la cuestión es que los estudios no tienen en cuenta el marketing. Desde el principio tienen que pensar que lo que tienen que hacer es vender, no crear», apunta Alvar.

Encrucijada institucional

En Gamescom 2018 se encuentran presentes los representantes las tres instituciones que regulan actualmente los videojuegos en España: los ministerios de Economía, Industria y Cultura, a través de la Secretaría de Estado de Avance Digital, con su secretario, Francisco Polo; el ICEX y el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, presente en la inauguración. Con esta representación, el Gobierno ha querido así escenificar su apoyo a la industria nacional del videojuego. «Hemos estado los tres ministerios arrimando el hombro por el sector», afirma Alvar.

La multiplicidad de instituciones implicadas en la regulación y las ayudas al videojuego muestra también una encrucijada por parte de la gestión de la Administración, han señalado desde la industria. «Desde el sector del videojuego tenemos que recurrir al ministerio que más fondos nos puede proporcionar, y ahora mismo es el de Industria», ha asegurado el director general de Badland Games y presidente de DEV, Luis Quintans.