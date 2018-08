Gamescom 2018 España quiere jugar en el mundo del videojuego más allá del «indie» España es el cuarto mercado europeo -por detrás de Alemania, Gran Bretaña y Francia-, con una facturación que en 2017 ascendió a 1.359 millones de euros, más del doble de lo que suman cine y música

ENVIADO ESPECIAL A COLONIA (ALEMANIA) Actualizado: 24/08/2018 00:59h

España es más consumidora que generadora de videojuegos. Así lo zanjan los datos, que van atados a un hecho más que evidente: sí, en efecto, a los «gamers» patrios les encanta jugar, pero son pocos los que se salen de las tendencias clásicas (deportes, «shooter») para probar suerte en títulos de marcada experimentación y donde la creatividad y la imaginación es la correa de transmisión.

Tampoco las propuestas nacionales acaban despuntando en un sector que todavía va en pañales en España. Pero empiezan a producirse cambios. Por lo pronto, el Gobierno ha echado un capote a la industria con su asociación de «videojuegos» a «cultura». Un momento, aunque agridulce, pero de vital importancia que vendrá celebrada por un órdago; un paquete de ayudas para hacer crecer los juegos «made in Spain».

Y, para reforzar esta idea, los videojuegos españoles han formado parte este año del Gamescom, la feria de consumo más grande de Europa, que se celebra en Colonia (Alemania) durante esta semana. Esta iniciativa ha sido organizada por el ICEX, oficina de comercio exterior, y AEVI la asociación española de videojuegos. De esa manera 16 empresas españolas han tenido la oportunidad de competir y participar en un congreso donde todos los actores del sector se encuentran. Eso sí, un plantel poco femenino, pero que forma parte de ese elenco de talentos nacionales que quieren vivir de crear y exportar lo que mejor saben hacer.

Uno de ellos es Mikel Aretxabala del estudio Therion, compuesto por antiguos estudiantes de Utah con un proyecto que se ha convertido algo más serio, «Greyfall», un juego de rol con perspectiva isométríca tipo Diablo pero sin clases definidas y que presenta un desafío muy alto. Otra de sus características únicas es que puedes crear tus mapas desde cero, de hecho el juego te obliga a crear cada mazmorra. «Venir así con España abarata mucho los costes, nos ha dado mucha visibilidad y todo el mundo se para a preguntar. Además, a diferencia de otras ferias, Gamescom está muy orientada a hacer negocios. Nuestro objetivo es conseguir que una distribuidora nos financie el año que queda de desarrollo», defiende en declaraciones a este diario.

Otro estudio veterano del sector, con decenas de juegos y premios a sus espaldas Delirium Studios, para su socio fundador Arturo Monedero, es una gran oportunidad y una acción que supone un cambio de rumbo. «Hemos pasado de ser frikis de garaje, a ser el centro de atención en esta feria al ser país invitado y, además, apoyados por el gobierno», añade. Una interesante idea que está cautivando es «Gris» de expresión artística creada del estudio barcelonés Nomad Studio, que se está llevando todos los aplausos de la crítica de las dos primeras jornadas de la feria.

El director general de AEVI, Jose María Moreno, está de convencido del futuro del sector de los videojuegos en España. Un país que es el cuarto de Europa en consumo de videojuegos, y el noveno en desarrollo, detrás de países con una población más pequeña y una economía menos desarrollada.

«España tiene profesionales de gran calidad, muy demandados. Este año se vamos a tener más de 1.000 nuevos licenciados a los que les tenemos que dar empleo. Estos congresos nos ayudan a demostrar que España se puede postular como potencia en el desarrollo de videojuegos, y atraer inversión extranjera que generará riqueza y empleo», sostiene a ABC. En su opinión, la sensación con el Gamescom es buena: «La gente está viendo a conocer a las empresas españolas. España también está generando mucho revuelo, capaz de llegar a Alemania y competir».

Algo en lo que concuerda Teresa Martín, Jefe Departamento TIC y Contenidos Digitales en ICEX que en declaraciones a EFE asegura que «el videojuego español tiene mucho talento». A su juicio, es importante que los desarrolladores entren en contacto con el público en una feria de este tipo. Pero tampoco hay que pensar que es fácil: «A veces la gente piensa que 'indie' significa barato pero no es así", explica a EFE Carles Triviño, uno de los miembros del equipo que ha desarrollado «Etherborn», un videojuego español seleccionado en este espacio, que verá la luz a final de año.

Para Alfonso Gómez, director del Fun and Serious, los premios internacionales de los videojuegos que se celebra en Bilbao todos los años, el pabellón español en el Gamescom es una gran iniciativa. «Para nosotros, como país, es muy importante poder demostrar lo que hacen los estudios españoles en Alemania, el mercado más importante de Europa», valora a este diario. «La visibilidad que te da el mercado germano, no tiene igual. También aquí surgen muchas sinergias para los estudios españoles, al reunir talento y capital de todas partes del mundo».