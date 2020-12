Resumen Tech 2020 Los mejores videojuegos de 2020 Este año deja la llegada de una nueva generación de consolas, propuestas valientes que destacan por tramas más maduras, títulos sorprendentes, un auge de lo «indie» y algunos inesperados éxitos

Un año atípico por culpa de una inesperada pandemia solo podía dejar auténticas joyas en el mundo de los videojuegos. Una industria que mueve en España más dinero que el cine y la música juntos y que ha mostrado su capacidad para sobresalir de las crisis al ser un área puramente digital. Este 2020 ha permitido traccionar hacia nuevos entornos, ha abierto la mirada hacia narrativas más diversas y maduras, con propuestas cargadas de sensibilidad y algunos fenómenos sociales impresionantes. Y un punto de inflexión con la llegada de la nueva generación de consolas de sobremesa que ha abierto la puerta a máquinas más silenciosas y potentes.

The Last of Us Part II

PlayStation acostumbra a cerrar las generaciones de consolas por todo lo alto. Si en 2013 la tecnológica dejó ojipláticos a los usuarios con el survival existencial y distópico « The Last of Us», en este 2020 ha decidido despedir a PlayStation 4 con la secuela del título, en la que se arrastra al jugador por una historia de venganza capaz de resquebrajar anímicamente a quien sujeta el mando.

Durante su desarrollo, una Ellie adulta, autosuficiente y tremendamente oscura comparte parte de la carga con un nuevo personaje femenino que se convertirá en su némesis. Con un apartado narrativo y técnico sobresaliente, y una jugabilidad algo conservadora, pero sobradamente competente,el último monstruo de Naughty Dog no solo se encuentra entre lo mejor del año o de la generación. También se trata de uno de los mejores videojuegos de la historia.

Cyberpunk 2077

La (larga) espera ha valido la pena. Es uno de los juegos que más se han hecho de rogar que se recuerdan. Retrasos, polémicas sobre la situación laboral de sus empleados, retoques por aquí y por allá hasta lograr uno de los títulos más ambiciosos de la generación. Ambiciosos y magnánimos en todos los sentidos porque el tamaño del mapa jugable de Night City es inmenso y ofrece muchas horas para disfrutar. Y sobre todo, pensando en la variedad de misiones para evitar el tedio. Desprende mucho detalle y está perfectamente orquestado para reproducir distintos escenarios de acción pero manteniendo la esencia de los juegos de rol, que da plena libertad al jugador a personalizar su personaje.

La obra de mundo abierto se centra en las aventuras de «V», el personaje principal con miles de opciones de personalización que permitirán que cada jugador tenga una identidad propia dentro del juego. «V» es un habitante de «Night City» un lugar sórdido y futurista en donde pandillas enteras se enfrentan para hacer de las suyas al obtener tecnologías y sobrevivir. En ello se basa el inicio de la historia, «V» junto con su mejor amigo «Jackie» se embarcan en dar un golpe para obtener un prototipo de «biochip» que deben arrebatarle a una gran empresa de tecnología.

Ghost of Tsushima

Con un guión propio del coloso Akira Kurosawa, de donde bebe incluso la representación visual, la trama de este juego transcurre el año 1274 en Tsushima, una isla del archipiélago japonés de gran tradición. Controlada en pleno siglo XIII por un clan que se extendió hasta el Período Heian, fue un importante centro neurálgico a nivel comercial. Pero después de las invasiones mongolas a Japón, que fueron amplificadas por el segundo segundo imperio más extenso de la historia, las relaciones comerciales se destruyeron. Fue un periodo lleno de tensión en donde las luchas de clanes amenazaron a sus habitantes.

El título, aderezado de una gran visceralidad y tradición milenaria, toma prestados elementos de sagas anteriores como Assassins Creed, aunque sumergiendo al usuario en un periodo histórico emocionante donde el destello de las katanas y los atuendos típicos se entremezclan en las secuencias. De hecho, muchos de los elementos interactivos se asemejan. Es una gran propuesta que da mucho tiempo para disfrutar.

Half Life: Alyx

La tecnología de realidad virtual estaba estancada desde hacía tiempo por la falta de un título «killer» que rompería con todo y justificaría la compra de un visor: hasta este año, cuando ha aparecido esta propuesta magnífica que ha hecho historia. Se trata de una aventura de acción en primera persona donde los jugadores deben enfrentarse en una interminable lucha contra una raza alienígena hostil conocida como la Alianza.

El título, que se sitúa entre los eventos de «Half-Life» y «Half-Life 2», permite jugar como Alyx Vance, la única oportunidad de supervivencia de la humanidad. Lo mejor: ofrece grandes posibilidades en su sistema de físicas y sus grandes momentos que da pie a pensar que en el futuro pueden llegar experiencias sensacionales.

Doom Eternal

La compra de Bethesda por parte de Microsoft ha dejado temblando a más de un usuario de PlayStation. Y es que el riesgo real de que franquicias tan importantes como Fallout, The Elder Scrolls o Doom desaparezcan de las sobremesas de Sony es real. Precisamente, la popular saga de disparos en primera persona ha recibido este 2020 una de las mejores entregas de los últimos años: « Doom Eternal». Creado por id Software, el título funciona como una continuación directa del «reboot» de la franquicia lanzado en 2016.

En este caso la narrativa y la historia carecen, prácticamente, de importancia. Por el contrario, todo, o casi, se resume a pasar de pantalla en pantalla acabando con los demonios que pueblan la tierra muerta en la que se desarrolla la acción a ritmo frenético. Un planteamiento que puede parecer simple, pero no por ello menos brillante o falto de exigencia. Ni mucho menos. La música escogida para acompañar el «gameplay», de corte metalero, le sienta como un guante.

Final Fantasy VII

La primera PlayStation no se entiende sin el Final Fantasy VII. La obra de Square se encuentra entre las que definieron a la primera sobremesa de Sony, como los Crash Bandicoot (plataformas y carreritas), Metal Gear Solid, Spyro o Medievil. Por eso no es extraño que, en medio de esta ola de remakes que hemos recibido durante la presente generación, la compañía se haya atrevido a adaptar a la actualidad una de sus obras más recordadas. Y, además, en exclusiva para PlayStation 4, aunque de forma temporal.

A nivel narrativo la obra no lleva a confusión. Estamos ante una propuesta que recoge mucho de lo que los jugadores descubrieron en la primera sobremesa de Sony. Pero hipervitaminado. Enriquecido hasta el extremo gracias a la tecnología actual, capaz de ofrecer una profundidad imposible hace dos décadas. También a un apartado gráfico y sonoro a la altura de las mejores propuestas de la generación.

Spider-Man: Miles Morales

Ha sido el gran debut de la PlayStation 5, la nueva consola de Sony para esta generación. Aunque algo corto, es un título intenso que cuenta con un nivel gráfico increíble. Es algo conservador con respecto a la anterior entrega en la que se acertó de pleno a la hora de replicar los ágiles movimientos del superhéroe arácnido.

En esta ocasión, el protagonista es Miles Morales, un nombre que se ha hecho un hueco en la industria del cómic como el «segundón». Y aquí se reivindica para ser el centro de atención. Es un juego «machacabotones» que los usuarios pueden disfrutar mucho por una propuesta muy directa. No es excesivamente complicado en los modos más accesibles. Tiene, además, mucho contenido que hacer.

Ori and the Will of the Wisps

Emocionante y bonito. En este juego, una de las mejores propuestas de Microsoft este año, el jugador se enfrenta a un desafiante videojuego de plataformas y aventura metroidvania que replica el mismo concepto del título original. Presentaba un asombroso estilo artístico se retuerce unas mecánicas salvajes que requieren de precisión y soltura al mando. No es de acción frugal. Es un juego emotivo, de sensaciones. Alucinante cómo una narrativa sin diálogos, en donde el protagonista no es demasiado elocuente, puede generar emociones, que se van ampliando conforme se avanza.

A través de un exótico bosque, el protagonista, que brilla como una luciérnaga, debe recorrer pasadizos secretos, descubrir la manera de avanzar, pegar saltos, encaramarse a las paredes, superar a veces complejos rompecabezas. La fórmula se sostiene por el ensayo, prueba y error. El simpático personaje cuenta con nuevas habilidades que le dotan de mayor agilidad. Esas habilidades se van desbloqueando y adquiriendo a medida que se superan los distintos retos. Y ha añadido una mayor carga de acción, llevándote a combates directos con imponentes enemigos y emocionantes secuencias de escape que, sin duda, acelera el ritmo cardíaco del jugador.

Animal Crossing: New Horizons

Después de un 2019 brillante, en el que nos encontramos con títulos como «Luigi’s Mansion 3», «Astral Chain» o «New Super Mario Bros», Nintendo ha tenido un 2020 más tranquilo. Pero eso no significa que la factoría de Kioto no haya seguido colocando en los estantes propuestas dignas, como mínimo, de atención. Y, desde luego, con los requisitos necesarios para figurar entre los más vendidos. Y es que «Animal Crossing: New Horizons» no solo se ha convertido en uno de los juegos más exitosos del año, sino también entre los más vendidos de la generación.

Como ocurre con entregas previas de la saga, el título funciona como una suerte de simulador de vida. El jugador vive en una isla, y debe pescar, recoger insectos o fabricar utensilios para ir mejorando la imagen de esta y, así, convencer a otros personajes para que se conviertan en sus vecinos. Asimismo, el título permite que el usuario vaya a visitar las islas de aquellos amigos suyos que también tengan el videojuego.

Nioh 2

Este título se ha ganado a pulso estar en la lista de lo mejorcito del año. Es una propuesta con entidad propia, que recoge el testigo de la emblemática (y desesperante por su excesiva dificultad) saga «Dark Souls». Pero aquí se mueve en otro ambiente, el Japón feudal. Hacía tres años que apareció la entrega original y, en esta ocasión, se afianza la fórmula introduciendo pequeñas modificaciones que afectan al sistema de combate.

Es un título con mucha acción que ha sabido mantener su sello de calidad. El concepto es similar al anterior, aunque no se maneja a un personaje fijo sino que es necesario crear un guerrero personalizado. Con un alto componente de rol, es un juego para valientes. Una interesante novedad reside en las habilidades del personaje, que puede ejecutar movimientos propio de los «yokai», los monstruos que aparecen a lo largo de la historia.

Demon's Souls

Brutal en todos los sentidos. La saga que lo inició todo ha vuelto a mostrar un enorme potencial. Se ha reconstruido desde cero, mejorando ostensiblemente el aspecto gráfico para lograr un nivel de hiperrealismo sin parangón. Es un juego difícil, complejo, con muchas aristas, que deja grandes momentos pero cuya fórmula puede desquiciar a los jugadores. Porque se aferra a ese estilo de juego minoritario que asombra por las cualidades que tiene.

Es cierto que es complicado, pero supone todo un reto para el aficionado. La adaptación es sólida y se mueve de manera fluida. Sin duda, una gran aportación a un año repleto de retrasos y una gran expectación con la llegada de la nueva generación de consolas. Bluepoint, estudio detrás del «remake», ha hecho un trabajo formidable logrando, además, mantener el espíritu. Se juega de manera satisfactoria, con un sistema de combate muy familiar para los amantes del género que ofrece movimientos ágiles y precisos, convirtiendo además a la propuesta en un verdadero reto por los enfrentamientos y no otros aspectos puramente mecánicos que podrían cansar.

Resident Evil 3

Es como si fuera otro juego. Sin lugar a dudas. Una de las mejores entregas de la saga (con permiso de «Resident Evil 4») ha logrado enderezar de nuevo las propuestas de supervivencia y miedo. Visualmente atrevido y con un nivel de detalle brutal, esta entrega se ha adaptado a los nuevos tiempos. Ha sido una aventura que supone la vuelta de un triángulo amoroso cargado de terror. El sonido y los efectos de audio, bien conseguidos, juegan además un papel determinante en la experiencia.

La de una joven, Jill Valentine, protagonista de la primera entrega y a la que le han quitado la falda por un atuendo más propio de los nuevos tiempos; la de una criatura espeluznante, Némesis, de vida inagotable a la que no se puede eliminar (y eso da más miedo aún) que nos persigue en momentos puntuales. Y un escenario conocido, Racoon City, que ejerce de elemento más en la narrativa. Una entrega en la que ya asoma la colita de una fórmula que entonces se fue abriendo paso, la de una acción más directa.

Dreams

Revolucionario y evocador a partes iguales, este videojuego exclusivo para PlayStation 4 es inmenso. Ha permitido a sus jugadores crear historias, componer música y construir nuevos desafíos. A través de una estética minimalista y muy original, el jugador puede ir descubriendo distintos escenarios encarnando a un simpático duende, que tiene la capacidad de manipular objetos y poseer distintos personajes para tomar el control de sus movimientos.

Uno de sus aspectos diferenciales es que el usuario debe utilizar el mando de la consola para apuntar directamente a la pantalla. Además de esta ingeniosa idea también se puede completar una campaña de principio a fin. En definitiva, una propuesta interesante que se diferencia del resto, que buena falta hace en un sector acostumbrado a tirar muchas veces de los mismos patrones.

Assassins Creed: Valhalla

La decisión de Ubisoft de parar la producción anual de sus saga estrella ha sido más que acertada. La temática vikinga se había rumoreado desde hacía años. Y la verdad es que, contra todo pronóstico, ha encajado bien en la fórmula, aunque se han dado nuevos pasos hacia la acción con un sistema de combate más sólido que incluso toma elementos de «Dark Souls».

La trama, ubicada en la invasión inglesa por parte de un grupo de vikingos, está protagonizada por Eivor, que tiene dos caras según la elección del jugador: hombre o mujer. La decisión no cambia la narrativa, pero cabe preguntarse por qué demonios no han apostado definitivamente por una guerrera. Visualmente mejorable y, de nuevo, resbalando por la presencia de «bugs» el título ha introducido nuevos elementos interesantes que intentan dejar atrás la clásica fórmula anodina del género del mundo abierto que, en ocasiones, abusa de ese vicio de obligar al jugador a completar una lista de la compra perfectamente marcada en un mapa. Ahora, a pesar de que sigue replicando eso defectos, se juega un poco más con pistas para localizar a algunos enemigos.

Microsoft Flight Simulator

Inteligente, hiperrealista, con mucho contenido que hacer y, sobre todo, inmenso. El esperado simulador de vuelo ha cumplido todas las expectativas. Es un título increíble en todos los sentidos. Es la representación más fiel del planeta, pero también desafiante por el completo apartado de opciones en la cabina de un avión. Hay que volar, despegar, aterrizar, pero requiere de una cierta pericia para conseguirlo.

Among Us

Sin duda, el fenómeno del año. Un título que ha triunfado en su versión para móviles y que, a pesar de su apartado visual, tiene más profundidad de lo que parece. Y un alto componente social, porque la gracia ha sido jugarlo con gente. El juego consiste en averiguar quién es el asesino en una nave estelar. Un asesino que puede ser el propio jugador porque se decide de manera aleatoria. Y hay que intentar despistar al resto de miembros de la tripulación. Es adictivo y un claro ejemplo de lo que ha representado este extraño 2020.

Hades

Que su aspecto tampoco te engañe a la primera. Es un gran juego, que permite disfrutarse en la Nintendo Switch. Es un videojuego de rol clásico que destaca por su característico estilo gráfico, lo que recuerda a la emblemática serie Diablo. Consiste en desafiar al dios de los muertos mientras se ataca a los enemigos por el inframundo a golpe de espada. Todo, con toques «roguelike», es decir, un videojuego de mazmorras. El jugador encarna al Príncipe del Inframundo, que cuenta con una serie de poderes y armas. Altamente recomendable.