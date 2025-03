Alertan de una campaña de phishing haciéndose pasar por la DGT

Los hackers informáticos no cesan en sus intentos de vulnerar la autonomía y la información privada de los usuarios de los diferentes dispositivos electrónicos. La última amenaza a la ciberseguridad que se ha detectado ha sido una campaña de 'phishing' que suplanta a la Dirección General de Tráfico (DGT) para introducir 'malware' en los dispositivos de las víctimas.

El fraude se realiza mediante el envío masivo de correos electrónicos fraudulentos en los que los ciberdelincuentes se hacen pasar por la DGT, y en cuya comunicación se le comunica al receptor la imposición de una multa, para lo cual se insta a los usuarios a que se descarguen la factura completa pinchando en un enlace que llevará oculto un malware-

Aunque puede que haya otros correos con otros títulos, el asunto que se ha visto en la mayoría de los de esta campaña es 'Multa no pagada'. La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) destaca que en este tipo de correos aparentemente el mensaje no contiene faltas de ortografía ni redacción, por lo que hace más difícil su identificación como fraudulento. Además, este correo proviene de una supuesta «administración de infracciones», desde la dirección 'multas@cobra01.accesscam.org', pero esta dirección no tiene ninguna relación con el dominio oficial de la DGT.

Ejemplo de correo fraudulento suplantando la identidad de la DGT

El pinchar en descarga de la factura implica que el usuario reciba un archivo con formato zip en el que, en su interior, suele haber otro no con formato pdf o doc, sino un ejecutable que instala un troyano que extrae la información bancaria del afectado.

Qué hacer si te han enviado esta supuesta multa de la DGT

Por ello, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) advierte a todos los usuarios que reciban un correo de similares características que lo marquen como spam y lo eliminen de su bandeja de entrada. En caso de que se haya abierto e incluso descargado el archivo peligroso, pero no ejecutado, lo recomendable es eliminarlo lo antes posible.

Sin embargo, quienes hayan ejecutado el archivo 'malware' corren el riesgo de que haya infectado su dispositivo, por lo que deben seguir una serie de pasos para ponerle solución:

— Desconectar Internet del aparato afectado, de tal forma que el virus no pueda propagarse por la red.

— Ejecutar el antivirus con el que se cuente para que analice de forma completa el dispositivo y lo desinfecte.

— En caso de que la infección permanezca queda una opción más radical: formatear el ordenador o teléfono para devolverlo a sus valores de fábrica. Sin embargo, con ello se pierden todos los archivos y datos del mismo, por lo que es aconsejable realizar una copia de seguridad de forma previa.

— Si existe cualquier duda, lo mejor es contactar de forma directa con la DGT en su número de atención al ciudadano 060 o con entidades de confianza como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) de INCIBE.