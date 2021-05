Twitter Blue: desvelan cómo será la versión de pago de la red social del pajarito

El plan de Twitter para lanzar una versión de pago de la red social lleva meses sonando con fuerza, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido ninguna confirmación por parte de la plataforma. Sea como fuere, la investigadora Jane Manchun Wong ha encontrado el código de la aplicación información sobre cómo funcionará esta opción, que está recogida en su interior con el nombre de 'Twitter Blue'.

Según afirma, el precio de uso será de 2,99 dólares al mes (2,46 euros) e incluirá funcionalidades que, en estos momentos, no están disponibles en la red social propiedad de Zack Dorsey. Ese es el caso de la posibilidad de deshacer el envío de un tuit y realizar colecciones de publicaciones. Gracias a ella, los usuarios podrán guardar y organizar sus tuits favoritos para leerlos más tarde.

Asimismo, en otras versiones de pago de Twitter, los usuarios del servicio podrían acceder a funciones como Scroll, una plataforma adquirida recientemente por Twitter que permite leer y organizar contenido como noticias sin publicidad ni otras distracciones a través de acuerdos con los editores.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1opic.twitter.com/yyMStpCkpr