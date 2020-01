Incertidumbre y dudas: el plan contra la desinformación del Gobierno inquieta a los expertos Entre los acuerdos entre PSOE y Unidas Podemos se incluye una «estrategia nacional» contra las «fake news», aunque todavía se desconocen sus intenciones reales

J.M. Sánchez SEGUIR MADRID Actualizado: 09/01/2020 12:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La mentira es el primer vehículo informativo conocido. El control de la verdad, la propaganda y los intentos por influir en la opinión de la población va más allá de las meras redes sociales y del término acuñado de las «fake news» en los últimos años. Una problemática real que ha estado en los planes de contención de los gobiernos desde el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook en 2016. Y que, ahora, se entronca entre los planes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Santamaría sobre 'fake news' en 2018: «¿Quién vigila a los vigilantes?» - ATLAS

Entre los acuerdos firmados ( PDF) entre el PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante la investidura se incluye un apartado, el punto 5.9, en la que se reconoce la creación de una estrategia nacional contra la desinformación. En este aspecto se incorpora la elaboración de guías, mejores prácticas y cursos para combatir la desinformación en internet y redes sociales. Un asunto espinoso, aunque el acuerdo se refuerza la idea de que se hará bajo el «respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información». Durante su discurso en el Pleno del Congreso como candidato a la investidura, Sánchez ha citado las denominadas «fake news» como uno de los fenómenos «más dañinos para la confianza».

Expertos en protección de datos, sin embargo, todavía dudan acerca de esta medida. Para Borja Adsuara, experto en derecho digital y exdirector de Red.es, esta propuesta -todavía a falta de concretar y conocer más detalles- le parece «muy peligroso» porque considera que si se tiene un respeto escrupuloso «no se entra a regular la libertad de expresión, cuyos límites están ya en la ley y la jurisprudencia». Adsuara se pregunta si entre las propuestas se encuentra crear unos códigos de conducta: «¿Para quiénes son? ¿Para las empresas multinacionales de redes sociales?».

«Son cursos para censores, para las empresas de internet. ¿Va a entrar un ministerio de la verdad para decir qué es verdad o no? Eso es imposible. Lo único que está regulado son los excesos que perjudican a alguien y que ya están en el código penal y el código civil como los delitos contra el honor y a la intimidad», puntualiza. En su opinión, la única medida que puede realizar el Gobierno para combatir la desinformación implica no entrar en la veracidad de las noticias. «En eso no puede entrar. lo que puede hacer, porque las redes sociales funcionan con algoritmos, es fomentar las verificaciones con actores independientes. Pero sobre todo evitar los “bots”. El problema no es que haya una noticia falsa, sino que se difunda miles de veces», valora este experto al otro lado del teléfono.

Para Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, le parece «una medida positiva siempre que sea una medida socioeducativa para desarrollar el pensamiento crítico de los ciudadanos», pero con matices: «Una cosa es que se enseñe a distingui lo que es verdad o mentira y otra cosa es decir que "aquí está la verdad o la mentira", porque, si no, se convierte en manipulación», sostiene. En su opinión, «si se pretende crear criterios sobre lo que es verdad y lo que no estaremos en un atraso; si pretende ayudar a que los ciudadanos sepan distinguir entre lo que es información fiable y lo que son noticias falsas me parece positivo». De igual forma -apunta esta experta- si la idea del Gobierno pretenda desarrollar mecanismos para comunicar cuáles o no son las fuentes fiables «es un error» y si va en relación a implantar medidas de censura a través de los servicios de información «es una situación indeseable».