La falsa muerte de Mr. Bean que propaga un virus

En los últimos días ha corrido como la pólvora en las redes sociales una noticia que aseguraba que Rowan Atkinson, el actor que da vida a Mr. Bean, había muerto en un accidente de coche. Pero todo se trataba de un bulo.

De primeras aparece una fotografía del actor y la leyenda «RIP 1955-2017» que, a priori, parece provenir de Fox Breaking News. Al pinchar te lleva a una página en la que hay un vídeo sobre el supuesto fallecimiento del actor, pero no se reproduce. La realidad es que la falsa noticia es una estafa, porque cuando se intenta ver las imágenes, la web dice que hay un error de seguridad y que el ordenador está bloqueado. Para solucionar el problema, hay que llamar a atención al cliente.

Se trata de un engaño. Se pide al usuario que deje su tarjeta de crédito (con lo que ya tendrían los datos bancarios del usuario) para comprar una «corrección de software» que elimine el virus que ha bloqueado el ordenador.

Warning: Close the tab if you see any breaking news about Rowan Atkinson's death, please do NOT click onto that video its a scam pic.twitter.com/PYocUMhmrk