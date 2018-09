Cuando el trabajo te encontró en las redes

JOSÉ LUIS GUGEL*

Las redes sociales, empujadas por las nuevas generaciones digitales, han sabido afianzarse y ganar protagonismo año tras año. Hoy, podemos asegurar que son el medio de comunicación por excelencia. Aquellas que nos facilitan la difusión de mensajes en tiempo real, nos ponen al día de lo que sucede a nuestro alrededor, nos muestran las últimas tendencias, etc. En definitiva, nos hacen estar «always connected». Una forma fácil y sencilla de estar comunicados e informados en todo momento, de tal manera que, si no formas parte de ellas, en la mayoría de los casos, no existes para este mundo cada vez más digital. Sobre todo, si hablamos del ámbito laboral, ya que en el siglo XXI realizar una búsqueda activa de trabajo se ha transformado en que las ofertas terminan llegando a ti.

Dentro de los recursos humanos no hay nada más relevante que la información. Por eso, el «social recruitment» se ha convertido en una realidad del área y en una herramienta básica para la estrategia de atracción de nuevos talentos. La información que nos proporcionan las redes sociales es muy valiosa, ya que nos ayuda a personalizar cada búsqueda poniendo el foco de lo que verdaderamente importa, como las habilidades y las competencias de los usuarios.

Es difícil encontrar una persona que hoy en día no esté registrada en alguna de estas redes, y son cada vez más las empresas que entienden el potencial de estas herramientas e intentan adaptarse y generar contenido de valor para sus seguidores. Hay un principio general en marketing que afirma que es más fácil fidelizar a un cliente que ha mostrado interés por nuestros productos que captar la atención de uno nuevo.

En el caso del reclutamiento de candidatos sucede exactamente lo mismo. Por ello, es fundamental tener claro antes de compartir una oferta laboral en las redes sociales estudiar qué decimos y cómo lo decimos, lanzar mensajes personalizados adaptados al perfil que buscamos, diseñar campañas creativas y crear webs que alojen un proceso ágil y eficiente.

En definitiva, se trata de lanzar un mensaje que sea claro, directo y realista. Sólo así podemos conseguir hoy mayor eficiencia y objetividad en la selección, atrayendo e identificando a los candidatos adecuados. Invirtiendo módicas cantidades en anuncios de Twitter, Facebook e Instagram, entre otras, además conseguiremos que un candidato pasivo que ya tiene trabajo, y que a priori no muestra interés en moverse del mismo, pase a ser un candidato activo. Todo gracias a que, una vez configuradas, las redes sociales segmentan y muestran nuestro mensaje al público objetivo óptimo. Y todo esto sin tener que levantar el teléfono y además en tiempo récord.

Junto a la evolución de las redes sociales, surgen nuevas plataformas de gestión ágil para la empresa, que se adaptan a este nuevo paradigma y facilitan la captación de nuevos talentos. Esto permite reducir al máximo las labores administrativas y simplificar la tarea de cubrir un nuevo puesto vacante, que hace que la búsqueda, atracción y selección sea fácil e inteligente y lo más importante en el mundo en el que vivimos: atractiva, automática y libre de sesgos.

José Luis Gugel es socio director en The Key Talent