La UE ataca a Google: está cerca de poner una nueva multa al gigante de internet La sombra de una tercera sanción millonaria al gigante de Silicon Valley planea sobre la Web Summit, que cerró sus puertas en Lisboa. La comisaria Margrethe Vestager advierte: «Nos acercamos al final de la investigación»

Francisco Chacón

CORRESPONSAL EN LISBOA Actualizado: 08/11/2018 14:03h

La Web Summit cerró sus puertas en Lisboa con una seria advertencia por parte de Margrethe Vestager, la comisaria europea de la Competencia que tiene a raya a los gigantes tecnológicos norteamericanos. «Nos estamos acercando al final de la investigación», proclamó ante miles de personas en el Altice Arena, en referencia a una tercera multa millonaria a Google por abuso de posición dominante en base a su servicio de publicidad AdSense.

Se le achaca a la política danesa que defiende el europeísmo por encima de los intereses de los usuarios, pero lo que nadie puede negar es la frialdad de los datos: el 90% de las búsquedas en internet se realiza a través de Google, así que los términos de las pesquisas en marcha se hallan más que justificados.

Unos 4.300 millones de euros de recargo, aunque falta por concretarse, pueden caerle como una losa a la macroempresa, a la que Vestager acusa de hacer oídos sordos después de los dos anteriores castigos económicos recibidos. El primero, con 2.420 millones de euros por abuso de posición dominante con su servicio de comparación de precios de productos Google Shopping. El segundo, con 4.300 millones de euros tras acusar a la empresa de utilizar su sistema operativo Android para reforzar la posición de su buscador.

Es una prueba más de que esta mujer se ha convertido en un verdadero brazo de hierro contra la omnipresencia de las firmas punteras de Silicon Valley, aunque lo cierto es que los contrapesos alemanes, franceses, suecos, irlandeses o estonios se hallan a una gran distancia para poder competir.

Su intervención deja traslucir que pasa el tiempo y la situación apenas varía, sin olvidar que tal vez sean los propios usuarios quienes lo hagan posible. Debido a esta circunstancia, Margrethe se muestra partidaria de combatir la liberalización absoluta con la apuesta europea por la regulación, única garantía que pueden esgrimir las instituciones de cara a los ciudadanos.

«Les guste o no, y creo que no debería gustarles, la realidad es que internet es un campo de batalla»

Sus palabras llegaron tras la aplaudida defensa de la «paz digital» proclamada por el presidente de Microsoft, Brad Smith: «Internet debe mejorar la vida de las personas de muy diversas formas, pero hay personas que quieren utilizar nuestro mundo digital para hacernos mal». Por esta razón, este abanderado de la tecnología se ha puesto manos a la obra para colaborar con los gobiernos y vender servicios de ciberseguridad, mucho más desde que estalló el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook.

Nada extraño, por tanto, que afirmase: «Más allá de las fronteras, necesitamos que los gobiernos trabajen en cooperación y no solo cada uno mirando por sí mismo. Los gobiernos tienen que luchar con unos principios claros y hacer lo que tienen que hacer». Y todo porque, a juicio de Smith, «cuando hablamos de ciberespacio, hablamos fundamentalmente de un espacio que es propiedad privada». Más aún: «Les guste o no, y creo que no debería gustarles, la realidad es que internet es un campo de batalla».