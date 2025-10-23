Suscribete a
Meta planea recortar 600 puestos en su división de inteligencia artificial para aumentar la eficiencia y acelerar la toma de decisiones

Los recortes tienen el objetivo de aumentar la competencia en los proyectos más ambiciosos de la compañía

Meta anuncia el despido del 5% de su plantilla con «menor rendimiento»

Las redes sociales que engloba Meta
Las redes sociales que engloba Meta

Meta, la empresa matriz de Facebook, está recortando 600 puestos en su división de inteligencia artificial (IA), una medida destinada a optimizar las operaciones tras de una agresiva ola de contrataciones.

Los recortes no afectarán al TBD Lab, una unidad establecida por el director ... ejecutivo de Meta, Mark Zuckreberg, según informes de 'The Wall Street Journal', 'The New York Times' y otros medios. El personal del laboratorio aumentó rápidamente gracias al fichaje de destacados investigadores, atraídos desde rivales como OpenAI y Apple con paquetes salariales elevados.

