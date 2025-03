Nuevos POCO X5 y X5 PRO, ¿los mejores gama media de 2023?

Podrían ser los mejores terminales de gama media de este año. Tanto por diseño como por prestaciones, que desde luego están a la altura de los usuarios más exigentes. Para empezar, los nuevos POCO X5, tanto el 'normal' como el Pro, llegan con conectividad 5G, nada mal para unos dispositivos que no superan, respectivamente, los 300 y los 400 euros. Si, es cierto que la submarca de Xiaomi sigue lanzando al mercado smartphones 4G, pero la decisión de apostar por la máxima conectividad en la nueva gama demuestra el compromiso de la firma con las últimas tecnologías. ¿Que la implementación del 5G no está siendo tan rápida como se esperaba? No importa. Tengamos los terminales listos, para que cuando llegue los usuarios estén debidamente preparados. Y aún más si eso se consigue sin que el precio se dispare.

X5 PRO, especificaciones de lujo

Empecemos por el modelo Pro, en concreto por su pantalla. Estamos ante una 'Flow AMOLED' de 6,67 pulgadas. Es decir, una pantalla ligera y flexible, lo cual hace posible fabricar teléfonos más delgados (el X5 Pro solo tiene 7,9 mm de grosor) y ligeros (181 g). La frecuencia de actualización es de 120 Hz, el brillo de hasta 1.200 nits, la profundidad de color de 10 bits (1.000 millones de colores) y cuenta con Dolby Vision. Por supuesto, está protegida contra golpes y arañazos por Corning Gorilla Glass 5. Una calidad, pues, excelente en todos los aspectos. La pantalla, además, cuenta con un sistema de atenuación PWM de 1.920 Hz, un modo lectura que protege la vista cuando usamos el terminal en plena noche o con poca luz.

Cámara de 108 megapíxeles

Por supuesto, una pantalla así necesita de buenas cámaras para llenarla de contenidos de calidad. Dicho y hecho. La cámara principal es de 108 megapíxeles, lo que permite obtener imágenes con una gran riqueza de detalles. Basta con fotografiar, por ejemplo, un paisaje, y ampliar después las distintas zonas de la imagen para tener varias fotografías parciales pero de muy buena calidad.

Acompañan al sensor principal un ultra gran angular de 8 megapíxeles y 120 grados de ángulo de visión y una lente macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 16 megapíxeles.

El procesador elegido, un Qualcomm Snapdragon 778 G, fabricado con tecnología de 6 nanómetros, ofrece la potencia necesaria para que el procesado de la cámara sea realmente rápido: un 41% más que en modelos anteriores para configuración, un 69% más para fotografías y un 38% más para el modo noche. Por supuesto, permite la grabación de vídeos en calidad 4K.

El chip, que en Antutu alcanza una excelente puntuación de 545.093, garantiza la potencia necesaria para mover cualquier aplicación que queramos ejecutar en el móvil al tiempo que, además, reduce de forma eficaz el consumo de energía.

En el POCO X5 Pro 5G el procesador puede ir acompañado de 6 u 8 GB de memoria Ram y de 128 ó 256 GB para almacenamiento, según la versión elegida.

La batería, de 5.000 miliamperios, llega con un sistema de carga rápida de 67 W, lo que permite una carga completa (del 0% al 100%) en 46 minutos. El cargador está incluido en la caja. El terminal, disponible a partir de hoy mismo, llega en tres colores: negro, azul y amarillo, y su precio es de 349,99 euros en su configuración de 6 GB + 128 GB y 399,99 euros si preferimos 8 GB + 256 GB.

POCO X5 5G

De aspecto muy similar al modelo Pro, (mismas dimensiones y mismo peso) el nuevo POCO X5 5G presenta, sin embargo, algunas diferencias con su 'hermano mayor'. La pantalla, por ejemplo, a pesar de ser AMOLED, tener el mismo tamaño (6,67 pulgadas), idéntica resolución y la misma tasa de refresco, no incluye la tecnología Flow y está protegida por Corning Gorilla Glass 3, en lugar de 5.

También es diferente el procesador (en este caso un Qualcomm Snapdragon 695) menos poderoso aunque suficiente, y la cámara principal 'baja' de los 108 megapíxeles del modelo Pro a 48 megapíxeles, mientras que la cámara frontal se queda en 13 megapíxeles. La batería es la misma, de 5.000 miliamperios, pero la carga rápida se reduce a 33 W, aunque el cargador sigue estando incluido en la caja. El terminal, en colores negro, verde y azul, está ya disponible.

En cuanto a los precios, parten de los 299 euros para la versión de 6 GB y suben hasta los 349 para el modelo con 8 GB + 256 GB

Más temas:

Smartphones

Android

smartphone