MWC 2019 España se hace grande en el Mobile World Congress Este año contará con 94 empresas nacionales y refleja un crecimiento a doble dígito del ecosistema español de «startups» tecnológicas

JON OLEAGA @abc_tecnologia BARCELONA Actualizado: 23/02/2019 03:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todo preparado para comienzo en Barcelona el evento más importante e internacional de tecnología de Europa, y por supuesto de España. El Mobile World Congress reunirá a 2.400 empresas, de las cuales un 7% son españolas, y recibirá más de 107.000 visitantes de todas las partes del mundo, donde más de la mitad son directivos de grandes empresas. Durante estos tres días Barcelona se convertirá en la capital de la innovación del mundo, y las empresas asistentes demostrarán y compartirán innovación alrededor de la telefonía móvil.

El ecosistema español de «startups» tecnológicas, a su vez, continúa creciendo a doble dígito y cerró 2018 con un censo de unas 4.100 empresas, un 30% más que el año anterior, con Madrid y Barcelona como grandes focos de actividad, capaces de atraer 1.340 millones de euros en inversiones, un 70% más. Así lo dibuja el informe «Startup Ecosystem Overview 2019» elaborado por la Fundación Mobile World Capital Barcelona. En relación a 2016, el número de «startups» existente es de un 55% más, lo que da idea del crecimiento exponencial de estas empresas, que los expertos están convencidos de que continuarán avanzando al mismo ritmo que lo hace la curva de innovación.

Pero a nivel global, la presencia de firmas «made in Spain» ha seguiido al alza. De esas 189 empresas que asistirán al Mobile World Congress en Barcelona, 56 forman parte del pabellón español. Muchos países tienen un espacio designado dentro del congreso, impulsado por la oficina de comercio exterior de cada país. En el caso español, red.es albergará a 94 empresas nacionales en los dos pabellones institucionales que la empresa pública coordinará durante el MWC.

El primero de los pabellones se encontrará en el Mobile World Congress y contará con 56 empresas de varias Comunidades Autónomas: dieciocho en Cataluña, dieciséis en la Comunidad de Madrid, ocho de Galicia, cinco de Andalucía, tres de Comunidad Valenciana, dos de Extremadura, dos del País Vasco y una de Aragón y Castilla-La Mancha. Las otras 38 «startups» formarán el Pabellón de España en la feria Four Years From Now (4YFN), el equivalente al MWC del emprendimiento, y contará con empresas andaluzas, catalanas, canarias, gallegas, murcianas y valencianas. Es el séptimo año que Red. es organiza la representación española y ha contado con la colaboración del ICEX, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

El objetivo es doble, mostrar al mercado los mejores proyectos del país, vinculados por supuesto a la industria del móvil, y dar a estas empresas la oportunidad de abrirse a otros países y generar así nuevas oportunidades de negocio en el extranjero.

Pabellón Español en el MWC

Los sectores que representan estas empresas, van desde los más tecnológicos y vanguardistas, como las ciudades inteligentes, la inteligencia artificial e el internet de las cosas, a otros más clásicos como la ciberseguridad, la computación en la nube, el comercio electrónico o el marketing digital.

Las comunidades más representadas son Cataluña con 18 empresas asistentes y la Comunidad de Madrid con 16, por tener mayores concentraciones de empresas. Galicia es la siguiente con 8 empresas participantes, seguida de Andalucía con 5, 3 de la Comunidad Valenciana, 2 de Extremadura, 2 del País Vasco, 1 de Aragón y, por último, 1 de Castilla - La Mancha.

Durante el Mobile World Congress, en paralelo, para todas esas «startups» que no tienen cabida frente a las multinacionales de comunicación, se celebra el 4 Years From Now o 4FYN. Uno de los eventos de emprendimiento más importantes de España, que cada año presenta más de 600 proyectos tecnológicos y reciben más de 20.000 asistentes. Aquí también Red.es ha seleccionado para este año 38 «startups» que representarán a España en el evento.

En este caso el abanico de sectores tecnológicos que cubren las empresas es más amplio que el anterior, que se centran mucho en la innovación en marketing, en la gestión de influencers como SocialReacher, pero también encontraremos startups enfocadas en el «fintech», es decir, en la innovación del sector financiero, como Coinscrapt de Pontevedra, que nos permite ahorrar redondeando los pagos con tarjeta. Utilizan tecnologías como el big data, con el que Dattium de Barcelona aborda proyectos de industria 3.0, y el blockchain para mejorar la cadena de suministro de alimentos como NutriSign, de Huelva. Startups de lo más variado que expondrán sus proyectos a visitantes, y sobre todo a potenciales inversores que visitarán el pabellón. La mayoría de las «startups», en este caso provienen de la Comunicad de Madrid, 15 en total, 9 de Cataluña, 5 de Galicia, 5 de Andalucía, 3 de la Comunidad Valenciana, 1 de Murcia, 1 de las Islas Canarias, 1 de Castilla y León. En la nueva edición, 4YFN prevé recibir más de 21.000 asistentes de 136 países y contará con más de 750 empresas expositoras, de las que 220 serán españolas, mientras que cuenta con recibir a más de 700 inversores.