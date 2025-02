El perturbador tráiler de 'Heidi' hecho por inteligencia artificial: vacas gigantes, perros con sombrero y una turba con antorchas

Uno de los grandes temores que entraña el uso de la inteligencia artificial es la normativación de según qué realidades en función de los intereses de las empresas que estén detrás. Si, por ejemplo, la IA de Google decide que una historia de terror es una tierna comedia romántica y modifica el guión y sus personajes para adaptarse a ese criterio, puede hacerlo.

El experimento que han realizado en Suiza lo demuestra con uno de los dibujos animados más populares del mundo que, aunque japonés, transcurre en los Alpes: Heidi. Poco o nada se puede achacar a esta historia infantil y ni mucho menos se calificaría de historia de terror según lo presentaron en pantalla sus creadores, pero la inteligencia artificial ha dejado una sensación un tanto angustiosa en las redes.

La idea partió de Patrick Karpiczenko, un guionista, productor y creador de contenidos audiovisuales que, además, está empezando a experimentar con esta tecnología. Él mismo se ha mostrado sorprendido con el resultado porque no inspira, ni mucho menos, ternura. «Le he pedido a una IA que hiciese un trailer para una película de Heidi y ahora no podré dormir nunca más», confesó. La tecnología que usó fue la IA Gen-2 de Runway.

El vídeo comienza con la presunta Heidi sonriente paseando en un prado, y al momento aparecen varias vacas, incluida una que mira a cámara con cara de pocos amigos, antes de la primera secuencia que hace levantar cejas: el abuelo se da besos en el hocico con ser que puede ser un perro o puede ser una vaca.

Lo siguiente es el título, Hcrlic (Heidi), antes de la aparición de la mejor amiga de la protagonista: Clara. La chica en silla de ruedas sonríe, como también lo hacen Pedro y la propia Heidi y el abuelo, antes de la aparición de dos perros con sombreros distintos entre la bruma. Dos vacas inusualmente grandes y musculadas abren paso a un perro y un reno, para que de repente el siguiente plano sea el de una turba de personas con antorchas en la mano como incitando a linchar a alguien.

«Le he pedido a una IA que hiciese un trailer para una película de Heidi y ahora no podré dormir nunca más» Patrick Karpiczenko Cómico

A estas alturas todos los espectadores ya están frotándose los ojos, pero quedan los últimos diez segundos del tráiler: ovejas, terneros y perros en fila dentro de una sala de cine (o similar) que más recuerda a algunos metrajes de las películas más sórdidas de, por ejemplo, Stanley Kubrick.

Las redes no han tardado en hacer viral este extraño vídeo. «Ahora no saldrá de vuestras pesadillas», dice un usuario. «Heidi de LSD», apunta otra. «Salió este vídeo maldito de los de verlo y recibir una llamada informando de que morirás en siete días», remata un tercero.

Es un ejemplo de que, aunque la IA es capaz de hacer creaciones en cuestión de segundos que un humano tardaría semanas o meses. Aunque el resultado no sea, ni mucho menos, el esperado.