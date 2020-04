¿Se está pasando tu hijo con el móvil? Averigua cómo controlar el tiempo Los dispositivos de Apple y Android cuentan con herramientas imprescindibles para el control parental

En estos momentos delicados del confinamiento por culpa del coronavirus Covid-19, el tráfico de internet se ha triplicado. Aunque se buscan planes caseros para rellenar el día, los más pequeños de la casa, además de sus tareas y sus juegos «analógicos», también se pasan más tiempo de los niveles habituales delante de pantallas. Tabletas, ordenadores, móviles, consolas. Todos los aparatos electrónicos que se permiten algunas familias a disposición de ellos con el problema añadido: ¿están mis hijos demasiado expuestos?

Bien, pues existen herramientas para saber más o menos los periodos de tiempo que dedican los niños y, lo más importante, conocer las aplicaciones y servicios que más consumen. Porque sabiendo eso se podrá saber si se meten donde no se tienen que meter. Para ser incluso más conscientes del uso de los dispositivos electrónicos, firmas como Apple o Google han desarrollado en las últimas versiones de sus sistemas operativos servicios para monitorizar la actividad. Soluciones diseñadas para que los usuarios sepan de primera mano el tiempo que dedican a internet.

Ambas compañías también han desarrollado controles parentales, que permiten, entre otras cosas, impedir que un menor compre una aplicación, restringir las búsquedas o evitar los contenidos inapropiados. Independientemente de que tus hijos sean adolescentes o niños pequeños, el gigante de internet Google cuenta con la aplicación «Family Link». Un servicio independiente que permite «establecer reglas digitales básicas» para guiar a los más pequeños «mientras aprenden, juegan y exploran» en internet. Está disponible tanto para Android como para iOS.

Con la aplicación puedes crear una cuenta de Google para tu hijo/a si es menor de 14 años y usarla para añadir funciones de supervisión a la cuenta de Google actual de tu hijo. La idea -según reconoce la compañía- es «adoptar hábitos digitales saludables». Por ejemplo, los padres pueden revisar y ver la actividad de los pequeños. Para ello, una vez descargada la aplicación en el dispositivo, aparecerá un apartado desde donde los usuarios podrán recibir información útil al respecto, tales como el tiempo de visionado de vídeos o cuánto tiempo ha estado revisando fotografías. Eso da una idea de a lo que se está dedicando el menor. Así se pueden dar consejos para que lleven una vida digital más saludable.

Otra opción para saber algunos datos en dispositivos iOS es el apartado «Tiempo de uso», que se encuentra en «Ajustes». Así, los usuarios pueden conocer desde el promedio diario de uso del dispositivo, la variación respecto a la semana anterior, el tiempo de inactividad y, casi lo más importante, las «apps» más usadas organizadas por categorías y presentadas por gráficos fácilmente entendibles por cualquier persona.

Desde ambos servicios, tanto «Tiempo de uso» como «Family Link», también se puede encontrar una opción incluso más interesante; permitir o bloquear aplicaciones que el adulto considera que no están adaptadas a su edad. La operación es sencilla porque desde una serie de notificaciones los adultos podrán aceptar o no las aplicaciones que se hayan descargado. Es una medida para protegerlos no sea que entren en algo que pueda poner en riesgo su seguridad o, simplemente, no sea recomendable para su edad. También se puede administrar comprar directas desde «apps», así como ocultar determinadas aplicaciones.