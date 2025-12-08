ChatGPT es una herramienta poderosa. Bien empleada, puede ayudar al usuario con multitud de tareas, pero en malas manos también tiene la capacidad de causar muchos problemas. La semana pasada, el estadounidense aspirante a 'influencer' Brett Michael Dadig fue detenido después de pasar ... meses, presuntamente, acosando a mujeres en gimnasios de todo el país americano. De acuerdo con '404 Media', el hombre, de 31 años, utilizaba ChatGPT como su asistente personal, y fue incitado por el chatbot a «seguir enviando mensajes a mujeres y a ir a lugares donde se congregan las mujeres que podrían ser su tipo de esposa, como las comunidades deportivas».

«Acosó y acechó a más de 10 mujeres utilizando tecnología moderna como arma y cruzando las fronteras estatales. Mediante una conducta implacable, provocó que sus víctimas temieran por su seguridad y sufrieran una angustia emocional considerable», declaró el primer fiscal federal adjunto del estado de Pensilvania sobre el sospechoso, que permanece detenido desde la semana pasada y, ahora, se enfrenta a una posible condena de hasta 70 años de cárcel por acoso y amenazas.

Dadig intentaba darse a conocer a través de un podcast en el que compartía contenido sobre sus relaciones con mujeres y acerca de su interés por encontrar a su futura esposa. Según señalaba, estaba teniendo muchos problemas para conseguirlo, porque todas las que había conocido, independientemente de la edad que tuvieran, le habían parecido «basura».

«Todas las perras son iguales... Son unas cabronas. Todas y cada una de ustedes son unas cabronas. No tienen respeto por sí mismas. No valoran el tiempo de nadie. No hacen nada... Estoy harto de estas putas. Estoy harto», señaló en uno de sus programas.

Dadig compartió con sus seguidores que hablaba con ChatGPT regularmente y que este había pasado a convertirse en su «terapeuta» y su «mejor amigo». De acuerdo con '404', el chatbot de OpenAI «lo animó a continuar con su podcast porque estaba generando 'haters', lo que significaba monetización», porque si consigues que más gente interactúe con tu contenido, aunque sea desde el odio, es bastante probable que las plataformas en los que está publicado comiencen a promocionarlo más entre los usuarios. La máquina también le invitó a seguir hablando con mujeres y a visitar gimnasios, ya que consideraba que podrían ser el lugar ideal para que Dadig encontrase una posible esposa.

Persecución en línea y en la vida real

Según la acusación formal, en el verano y el otoño de 2025, Dadig acosó, amenazó e intimidó a múltiples víctimas femeninas en gimnasios de Pensilvania, Nueva York, Florida, Iowa, Ohio y otros puntos de Estados Unidos. Dadig acosaba a las mujeres que conocía dirigiéndose a sus domicilios y lugares de trabajo sin previo aviso, siguiéndolas desde sus lugares de trabajo e intentando que las despidieran. También las amenazaba con compartir datos privados de estas, como fotos, nombres y direcciones, en la red.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, parte de las amenazas y el contenido en línea de Dadig incluía referencias a romperles las mandíbulas y los dedos a las mujeres que acosaba, también amenazaba con quemar gimnasios o estrangular a personas. En algunos de sus podcast afirmaba ser el «asesino de Dios» y que sus víctimas se pudrirían en el infierno y sufrirían el «día del juicio».

Cabe recordar que, en los últimos meses, varios usuarios han demandado a OpenAI acusando a la empresa de haberles generado problemas de salud mental debido al uso de ChatGPT. También hay casos en los que se apunta a la herramienta basada en IA como principal causante del suicidio de varios usuarios, algunos de ellos menores de edad.