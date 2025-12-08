Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Cómo ChatGPT aconsejó a un acosador que se creía «el asesino de Dios»

El usuario afirmaba que el robot de IA era su «terapeuta» y su «mejor amigo»

La IA puede convencerte de a quién votar en las próximas elecciones

Cómo ChatGPT aconsejó a un acosador que se creía «el asesino de Dios»

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

ChatGPT es una herramienta poderosa. Bien empleada, puede ayudar al usuario con multitud de tareas, pero en malas manos también tiene la capacidad de causar muchos problemas. La semana pasada, el estadounidense aspirante a 'influencer' Brett Michael Dadig fue detenido después de pasar ... meses, presuntamente, acosando a mujeres en gimnasios de todo el país americano. De acuerdo con '404 Media', el hombre, de 31 años, utilizaba ChatGPT como su asistente personal, y fue incitado por el chatbot a «seguir enviando mensajes a mujeres y a ir a lugares donde se congregan las mujeres que podrían ser su tipo de esposa, como las comunidades deportivas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app