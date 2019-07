Afterwork Summum: Siete planes veraniegos para despedir julio por todo lo alto

Arte y gastronomía

Experiencia Artívoros

Mahou Cinco Estrellas, Paco Roncero y el colectivo artístico Penique Productions se unen para crear una pripuesta que integra de forma única dos mundos excepcionales: la gastronomía y el arte.

¿Dónde? Artívoros Palacio de Neptuno Calle Cervantes, 42 Madrid Precio: 40€

Tres anfitriones abiertos a la experimentación y capaces de convertir lo tradicional en vanguardista a través de sus creaciones. Bajo el nombre de "Artívoros" proponen un viaje para disfrutar de forma única a través de los cinco sentidos de la mejor gastronomía fusionada con una espectacular propuesta artística.

Un menú dirigido por el chef dos Estrellas Michelin por tan solo 40 euros en el que se disfrutará de toda una experiencia sensorial maridada con la familia Mahou Cinco Estrellas que comienza con un taller de tiraje y que podrán disfrutar unos 300 afortunados hasta el próximo 27 de julio en el madrileño Palacio de Neptuno.

Para amantes del vino

Bodegas Ramón Bilbao

Si septiembre es época de vendimias, los meses previos son el momento idóneo para descubrir los secretos mejor guardados del proceso de elaboración del vino. Tanto para especialistas como para los menos iniciados, muchas de las bodegas más prestigiosas del país proponen planes para acercar el mundo del vino a todos los paladares con verdaderos planes de lujo.

Mirto de Ramón Bilbao (35,90 euros)

Es el caso de las Bodegas Ramón Bilbao, situada en Haro (La Rioja), incluye un amplio programa de actividades especiales, enfocadas al disfrute del viñedo, la vendimia y una selección de sus vinos más especiales.

Desde las visitas más clásicas a los viñedos y la bodega, en la que un guía nos descubrirá los secretos de la viticultura; pasando por excepcionales maridajes como la visita “maridaje vinos y quesos” o la visita especial “maridaje vinos y chocolate”, toda una delicia para el paladar. Hasta otras apuestas más exclusivas como la “XX Aniversario Mirto Cata Vertical”, que celebra los 20 años de Mirto, el vino más icónico y singular de Ramón Bilbao, que permite conocer al detalle todos los secretos de elaboración de uno de los Riojas más destacados del panorama nacional. Esta actividad incluye la cata vertical de cuatro añadas de Mirto, y es una oportunidad única para acercarse a un vino concebido para trascender en el tiempo.

El lujo de estrenar hotel

Exterior del nuevo hotel Alex Lake Zürich - © SHL

Si eres de esos expertos sibaritas que disfrutan inaugurando nuevos hoteles, tenemos el plan perfecto para una escapada en la que disfrutar de un nuevo hotel en la ciudad de suiza de Zurich.

¿Dónde? Alex Lake Zürich Seestrasse, 182 8800 - Thalwil (Suiza) +41 44 552 99 99 Precio: Desde 246€

Se trata de Alex Lake Zürich, un hotel boutique contemporáneo a orillas del lago, con un puerto deportivo privado y un estilo inspirado en el mundo de los barcos.

Miembro de la exclusiva asociación Small Luxury Hotels of the World (SLH), acaba de abrir sus puertas en julio. Cuenta con 44 habitaciones y suites; y en el The Boathouse, situado en el corazón del hotel, alberga un bar restaurante dinámico y animado abierto durante todo el día, que sirve productos de origen suizo y vinos regionales.

Consejo SLH: Uno de los aspectos más destacados del lago de Zúrich es el hermoso viaje en barco a la pintoresca ciudad de Rapperswil, famosa por sus jardines de rosas, castillo medieval y el puente de madera más largo de Suiza perfecto para paseos románticos.

¿A qué terraza vas hoy?

Uno de los ambientes de la terraza del hotel Generator Madrid

Las terrazas se han convertido en el lugar de moda de las ciudades de medio mundo y Madrid no podia prescindir de ellas. Hace unos días, os recopilábamos algunas de las mejores que podemos encontrar en la capital, entre la amplia oferta que existe para disfrutar de un ambiente de excepción y las mejores vistas.

¿Dónde? Generator Madrid Calle de San Bernardo, 2 28013 - Madrid 910 47 98 01

Hoy, os proponemos un nuevo rooftop. El skyline de Madrid cuenta con un atractivo huesped en la Gran Vía, el hotel Generator, cuya terraza se propone deleitar a huéspedes y visitantes.

Un ambiente tropical y refrescante en el que se distinguen varios espacios. Por un lado, una zona de jacuzzis y tumbonas (abierta a todos los huéspedes en un horario de 10 a 19 horas) y las áreas lounge (abiertas al público) con barra alta con taburetes alrededor del tragaluz. Mientras que por otro, encontramos una terraza más exclusiva y elevada, que está disponible para eventos privados, desde donde disfrutar de las imponentes vistas de la capital.

Visita obligada para amantes de las alturas y buen ambiente.

Si estás por París...

Fachada de la nueva boutique de Dior en los Campos Elíseos - © DIOR

Si este verano tienes planeada una escapada a la ciudad de las luces no olvides incluir en tu agenda una visita a la nueva tienda de Dior en la capital francesa.

Inerior de la nueva boutique de Dior en los Campos Elíseos - © DIOR

La Maison abre ahora sus puertas en los Campos Elíseos, principal avenida de la París, con una nueva 'boutique' que nace como gemela de la famosa tienda de la Avenida Montaigne. Distribuida en tres pisos que culminan en una imponente cúpula , en la exclusiva boutique se diferencias varios espacios a los que se accede a través de una gran puerta de cristal para posteriormente pasar a una fastuosa escalera de caracol que sin duda forma parte de la obra de arte de interiorismo que es en sí la nueva tienda.

La boutique, abierta a todos los públicos, contará además de con las colecciones pertinentes de la temporada, con piezas de venta exclusiva para hacer las delicias de su clientela más selecta. Para la apertura de su nueva boutique, Dior presentará además una venta anticipada de la colección Check’N’Dior

Pop up gourmet con aires mexicanos

El espacio que acoge a Radio Cascabel en el Hotel ME Madrid Reina Victoria

Salón Cascabel llega en forma de Pop Up a la terraza del Hotel ME Madrid Reina Victoria. Durante tres únicas semanas -hasta el 4 de agosto- y bajo el nombre de Radio Cascabel, recreará el espíritu, la esencia y el ADN del #VeranoCascabel con platos exclusivos, sorprendentes cócteles, un excepcional equipo humano y una exquisita selección musical, los cuatro elementos que conforman este singular y sugerente concepto.

¿Dónde? Radio Cascabel Hotel ME Madrid Reina Victoria Plaza de Sta. Ana, 14 28012 - Madrid 912 76 47 47

Una propuesta gastronómica y de coctelería diseñada para la ocasión por el chef Roberto Ruiz que se puede degustar en formato de carta o menú degustación formado por ocho pasos en los que se incluyen dos postres.

Recetas de edición propia con sabores que recorren el alma de la nueva gastronomía mexicana y se materializan en platos como el Cóctel Acapulco de camarón con salsa de jalapeños tatemados, las Dobladitas de Langostinos endiablados o las Tostadas de salpicón de Res, entre otras.

En cuanto a coctelería, no podían faltar los clásicos como la Margarita; el Cóctel Cascabel, con mezcal, mango, tamarindo y chipotle, o las míticas Micheladas. Una experiencia gastronómica divertida, única, auténtica y diferente en Madrid en la que poder descubrir los sabores de la antojería del futuro.

Una cerveza de verano

El burro de Sancho pepino y tequila

Burro de Sancho Pepino y Tequila es la última apuesta de la empresa toledana La Sagra Brew para este verano. Se trata de una cerveza suave y ligera, con una graduación de 5,3%vol., que está elaborada con agua, malta de cebada y trigo, y tiene sabor natural de pepino y tequila.

Esta nueva cerveza, que estará disponible solo en los meses de verano por un precio de venta entre 1,40 y 1,95 euros, se presenta como perfecta para gente joven y atrevida a la que le gusta disfrutar de sabores distintos.

Con este lanzamiento, la empresa cervecera amplía su porfolio de bebidas estacionales, que cuenta con un largo recorrido y que se componía, hasta ahora, de 4 conocidas referencias: LA SAGRA Invierno, LA SAGRA Primavera, LA SAGRA Summer y LA SAGRA Calabaza.