Las mejores terrazas de Madrid están en un hotel

Aloft

La piscina de la terraza del hotel Aloft Madrid - © D.R.

¿Dónde? Aloft Gran Vía Madrid Calle de Jacometrezo, 4 28013 - Madrid 914 54 95 95

El primer hotel Aloft de España ha llegado con fuerza a la capital y su terraza ya se ha convertido en uno de los mejores rincones de la Gran Vía en los que pasar el verano.

Construido sobre un antiguo edificio de oficinas, la influencia del estilo urbano en su arquitectura da lugar a un hotel de 139 habitaciones con la energía y el dinamismo de un loft. Una lente nueva para que el viajero conozca Madrid desde la filosofía de los hoteles Aloft, comenzando desde las espectaculares vistas que ofrece su rooftop.

En esta terraza, una de las últimas inauguradas en la capital, se podrá disfrutar además de música en directo y de una variada propuesta de cócteles y snacks en su W XYZ® Bar.

Ginkgo Sky Bar

Vistas al Palacio Real desde la terraza Ginkgo Restaurante & Sky Bar - © D.R.

¿Dónde? Ginkgo Restaurante & Sky Bar VP Plaza España Design Plaza de España, 3 28008 - Madrid 915 95 55 12

Si nos desplazamos desde Callao hasta Plaza de España, muy cerca de Gran Vía encontramos también otra terraza que aunque aún no ha cumplido su segundo año desde que abriera sus puertas, ya celebra su segunda temporada convertida en otra de las imprescindibles de Madrid.

Hablamos de la emblemática terraza del hotel VP Plaza España Design ubicada en la planta 12 del mismo. Ginkgo Restaurante & Sky Bar es un espectacular espacio de 1.000 metros con restaurante, terraza y coctelería, acceso directo desde la calle, y una piscina que enamora con sus vistas 360º al Madrid de los Austrias con el Palacio de Real como si de un cuadro se tratara. Y si a esto además le sumamos música en directo por las noches la experiencia se convierte en una de las más irresistibles de la capital.

Además, la terraza acaba de renovar su oferta gastronómica con nuevas propuestas de coctelería y nueva carta con platos como la Ensaladilla rusa con carpaccio de gamba roja y su esencia, el Tartar de salmón con marinada de hoja de lima y jengibre, o un espectacular Ceviche de lubina y mango con leche de tigre de carabineros.

Nice to Meet You

La piscina de la terraza de Dear Hotel - © D.R,

¿Dónde? Nice to Meet You Dear Hotel Calle Gran Vía, 80 28013 - Madrid 914 12 32 00

Si cruzamos al otro lado de la Gran Vía, justo en el número 80, encontramos otra terraza a la que merece la pena subir. Se trata de la planta 14 de Dear Hotel en la que nos encontramos con Nice to Meet You, un rooftop desde el que obtener una vista única de la ciudad.

Su panorámica te hará contemplar desde el Madrid Imperial, la Plaza de España y la Casa de Campo, hasta Conde Duque y los tejados de Malasaña. Aquí se puede disfrutar además de un restaurante con una cocina actual y cosmopolita, en un ambiente sofisticado y distendido, cócteles, copas y música en directo.

Por su parte, el lounge ofrece la mejor selección de música chill out y las últimas tendencias en coctelería, además de una amplia carta de vinos y champagnes. Un oasis urbano, diseño de los interioristas Tarruella Trench Studio que supone la excusa perfecta para escapar de las prisas del día a día y relajarse en un ambiente excepcional.

Hotel Emperador

La piscina del hotel Emperador - © D.R,

¿Dónde? Hotel Emperador Calle Gran Vía, 53 28013 - Madrid

Sin salir de los tejados de la Gran Vía, nos trasladamos ahora hasta el número 53 para deleitarnos en una de las terrazas más emblemáticas, en la que las vistas dejan una vez más sin aliento. Una sensación que todos los que han subido a la décima planta del Hotel Emperador han experimentado.

Un año más, el hotel abre su Beach Club durante el día y el más impresionante Sky bar de noche para el disfrute tanto de huéspedes como de visitantes.

Con el Palacio Real de fondo y situado en pleno centro madrileño, este espacio, de acceso libre para huéspedes y previo pago de una entrada para el resto de usuario, cuenta con piscina, solárium, zona de chill out, camas balinesas y snack bar. Además, la agenda de actividades de esta temporada se renueva con una completa programación que incluye clases de yoga, tratamientos corporaleso visitas guiadas, entre otras propuestas.

Al caer la tarde, la oferta continúa en el Sky Bar , un lugar para disfrutar de sus cócteles con y la posibilidad de vivir la noche madrileña desde las alturas.

Doñaluz

Vistas a la Puerta del Sol desde la terraza de Doñaluz - © D.R.

¿Dónde? Doñaluz B&B Hotel Madrid Centro Puerta del Sol Calle de la Montera, 10 28013 - Madrid 917 31 67 57

Si lo que quieres es disfrutar de una de las vistas más reconocibles de Madrid, solo tienes que subir a la azotea de Doña Luz y dejarte deleitar por la imponente fachada de la Puerta del Sol a tan solo unos metros.

Situada en la última planta del hotel B&B Hotel Madrid Centro Puerta del Sol, la terraza muestra todo su encanto y potencial con la llegada del calor. Su carta estrena platos llenos de sabor con recetas tan divertidas como cuidadas a cualquier hora del día.

Entre sus propuestas, basadas en la fusión de la cocina latinoamericana y española, destacan los ya populares Tacos de bogavante, el Falso ceviche de langostinos y pulpo o la Tabla de quesos.

Pestana Plaza Mayor

La piscina de la azotea del hotel Pestana Plaza Mayor de Madrid - © D.R.

¿Dónde? Hotel Pestana Plaza Mayor Calle Imperial, 8 28012 - Madrid +34 91 005 28 40

Y otra vista no menos emblemática es la que obtendremos si subimos a la última planta del recién estrenado Hotel Pestana Plaza Mayor. Su ubicación, el cuidado diseño de cada rincón del hotel, la reinterpretación de la historia y de la arquitectura de los dos edificios que lo componen y un interiorismo marcado por la creatividad, los detalles y la sensibilidad hacia las tradiciones y el estilo de vida de la ciudad, logran conquistar a todo el que pasa por este nuevo hotel.

Y su rooftop no iba a ser menos. Con vistas que hacen justicia a la expresión ‘de Madrid al cielo’, la última planta del hotel Pestana Plaza Mayor alberga una piscina excepcional, abierta en temporada (de 11h a 20h), eso sí, para acceder a ella será necesario estar alojado en el hotel, ya que es de uso exclusivo para huéspedes. Una gran oportunidad para disfrutar de este maravilloso nuevo hotel y además darse un baño en los días más cálidos al cobijo de los tejados del Madrid más castizo.

El Jardín de Diana

La azotea del hotel Hyatt Centric Gran Vía Madrid - © D.R.

¿Dónde? El Jardín de Diana Hyatt Centric Gran Via Madrid Calle Gran Vía, 31 28013 - Madrid 918 371 234 /

De vuelta de nuevo a la Gran Vía y situado en el epicentro aproximado de la madrileña avenida, encontramos El Jardín de Diana, una terraza de ensueño ubicada en el emblemático Hyatt Centric Gran Vía Madrid que este año inaugura también su segunda temporada. Un espacio ecléctico en el que los protagonistas son las vistas, la gastronomía, la cultura y la coctelería de autor.

En su carta no faltarán sus snacks ligeros acompañados de una selección de cócteles de autor. La terraza, de 270 metros cuadrados entre espacio interior y exterior, se puede disfrutar de lunes a domingo y en los meses de verano habrá música en directo para amenizar la jornada.

Este rooftop está divido en dos zonas: la exterior y la interior. Mientras la zona exterior está decorada para recrear un amplio y elegante jardín, la zona del bar interior destaca por sus espectaculares vistas al sur de Madrid. La terraza también integra dos amplios torreones, destinados a eventos y celebraciones singulares.

Picalagartos

Vistas del edificio Telefónica desde la terraza Picalagartos - © D.R.

¿Dónde? Picalagartos NH Collection Madrid Gran Vía Calle Gran Vía, 21 28013 - Madrid 915 30 17 61

Sin movernos de la Gran Vía, otra terraza que abre las puertas a su segunda temporada es Picalagartos. Ubicada en la octava planta del hotel NH Collection Madrid Gran Vía, estrena además carta castiza de la mano de Manuel Berganza, el nuevo chef ejecutivo de Azotea Grupo.

Algunas de las nuevas propuestas de Manuel Berganza también pueden disfrutarse en la azotea de Picalagartos en forma pequeños platillos para acompañar cócteles y otras bebidas a cualquier hora del día. Esta increíble azotea tiene vistas 360º de la ciudad y destaca la zona en la que se divisa el hormigueo de la calle que le da nombre a vista de pájaro. La carta de coctelería la firma el bangladesí Joel Jamal, quien ha tenido en cuenta los productos españoles y ha apostado por combinaciones que incluyen finos y olorosos.

Una parada obligatoria y una vista de la Gran Vía frente al emblemático edificio de Telefónica, que sin duda merecen una visita.

Ático 11

La terraza Ático 11 en Iberostar Las Letras Gran Vía - © D.R.

¿Dónde? Ático 11 Iberostar Las Letras Gran Vía Calle Gran Vía, 11 28013 - Madrid 915 23 79 80

Y justo al lado, tan solo unos número más abajo en dirección a Cibeles, otra parada obligatoria es Ático 11 o lo que es lo mismo, la terraza del mítico hotel Iberostar Las Letras Gran Vía.

Ático 11 se ha consolidado ya como una de las azoteas referentes de Madrid, gracias a su ubicación privilegiada en el número 11 de la Gran Vía, y sus increíbles vistas al atardecer de la capital. Aquí es posible disfrutar de una completa carta de bebidas con una interesante propuesta de coctelería para todos los gustos entre la que no faltan clásicos como Mojito, Bloody Mary o Caipirinha, entre otros.

Además de sus vistas de ensueño, su decoración interior también lo hace un lugar único. Colores verdes y azules muy vivos se integran en la vegetación y convierten este espacio en un oasis en plena ciudad en el que relajarse y desconectar.

La terraza del Urban

Decoración de luna de las zonas exteriores de la terraza - © D.R.

¿Dónde? Hotel Urban Carrera de S. Jerónimo, 34 28014 - Madrid 917 87 77 70

Otra de las terrazas que no puede faltar en nuestra lista de infalibles, es sin duda la terraza del Hotel Urban, que un año más renueva su propuesta para abrir las puertas a una nueva temporada de verano con muchos atardeceres por conteplar.

El Hotel Urban fue el primer hotel urbano de Madrid que en 2004 abrió su sexta planta a todos los públicos, siguiendo así la tradición de los hoteles del Grupo Derby Hotels Collection. Desde entonces, cada época estival está a la vanguardia proponiendo a huéspedes y visitantes los mejores planes de ocio.

La renovada Terraza del Urban dispone de dos áreas diferenciadas. Un espacio chill out y el espacio del Cocktail Bar con una gran barra de madera de más con acceso directo a la piscina y solárium. Un rooftop recubierto con especies vegetales y tótems procedentes de la Colección privada de Papúa Nueva Guinea más importante de la ciudad que alberga el Hotel y que muestran su apuesta por el arte como sello diferencial.

Además, con motivo del 15 aniversario del hotel, el Urban ha desarrollado una propuesta de cócteles inspirada en los 15 combinados que han marcado esta quincena.

Hotel Wellington

Piscina de la terraza del Hotel Wellington - © D.R.

¿Dónde? Hotel Wellington Calle de Velázquez, 8 28001 - Madrid 915 75 44 00

Y tan solo hará falta recorrer el agradable Paseo del Prado, uno de los mayores puntos culturales de la capital, cruzar la Plaza de la Independencia para admirar como sigue ahí la Puerta de Alcalá y adentrarnos hasta el número 8 de la pintoresca calle Velázquez, muy cerca del Parque del Retiro, para admirarnos con uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, el Hotel Wellington.

Inaugurado en 1952, este emblemático 5 estrellas está situado en el corazón del Barrio de Salamanca, en un edificio catalogado y protegido dentro del Patrimonio arquitectónico de Madrid, que desde su apertura ha acogido a grandes personalidades de la sociedad internacional.

En verano, el hotel pone a disposición de huéspedes y visitantes su terraza en la que además poder disfrutar de una agradable jornada de la mano de Laurent-Perrier Cuvée Rosé, una propuesta tan exclusiva como lo es su propia ubicación.

Aquí se podrá disfrutar de una suculenta propuesta gastronómica maridada por un champagne de excepción servido por copas o por botellas. Con sugerencias como: Una copa de Champagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé con una ostra (18€); o disfrutar de la puesta de sol mientras se degusta una botella de Champagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé con seis ostras (150€).

Picos Pardos Sky Lounge

La piscina de la terraza Picos Pardos en Hotel Bless Madrid - © D.R.

¿Dónde? Picos Pardos Skky Lounge Hotel Bless Madrid Calle Velázques, 62 28001 - Madrid 915 75 28 00

Sin movernos de la calle Velázquez, subimos hasta el número 62 para pasar de uno de los hoteles con más historia de la capital a uno de los más nuevos de la ciudad. El hotel Bless Madrid abrió sus puertas el pasado mes de febrero y su terraza Picos Pardos se inauguró unos meses más tarde en mayo.

Bless Hotel Madrid cuenta con el sello de la prestigiosa colección The Leading Hotels of the World y cuenta con una propuesta pionera de lujo hedonista que da respuesta a los huéspedes y clientes más cosmopolitas y ávidos de experiencias únicas y exquisitas.

Un hotel en el que recorrer sus diferentes espacios para terminar contemplando el atardecer desde el rooftop Picos Pardos Sky Lounge, que cuenta con piscina y carta propia, además de un diseño exclusivo con camas balinesas y diferentes espacios. Un entorno excepcional que promete convertirse en el nuevo punto de encuentro chic de la capital para las noches de verano.

Gran Meliá Fénix

Vistas desde la azotea del hotel Gran Meliá Fénix - © D.R.

¿Dónde? Gran Meliá Fénix Calle Hermosilla, 2 28001 - Madrid 912 76 47 47

Seguimos nuestro recorrido hasta la Plaza de Colón para llegar hasta el hotel Fénix, de Gran Meliá. para deleitarnos con una propuesta digna de cualquier melómano apasionado de los Beatles que se precie, ya que este hotel puede presumir de ser el único de la capital en alojar a The Beatles en su único concierto en Madrid.

Con capacidad para cuarenta personas, la exclusiva terraza situada en la última planta del hotel, se convierte este año en todo un "place-to-be" en el que además cada jueves podrá disfrutar de la música de la banda de Liverpool, acompañada de unos cócteles creados en exclusiva por el célebre Javier de las Muelas, de Dry Martini.

Hotel Heritage

Atardecer desde la terraza del Hotel Heritage en Madrid - © D.R.

¿Dónde? Hotel Heritage Diego de León, 43 28006 - Madrid 91 088 70 70

Y terminamos nuestra ruta por los tejados de Madrid con una de las terrazas más románticas de la lista. Ubicado en la calle Diego de León, el Hotel Heritage Madrid ha conseguido situarse como una de las propuestas hoteleras con mayor proyección de este año y ha sido una de las últimas incorporaciones de la asociación Relais & Châteaux.

Este verano, además, se consagra como una dirección imprescindible para disfrutar del atardecer de Madrid gracias a su bar en las alturas dotado de dos coquetas terrazas situadas en la séptima planta del hotel. Abiertas tanto a huéspedes como al público general, las terrazas del Heritage Madrid constituyen un espacio muy agradable donde se combina a la perfección una fina arquitectura francesa con frondosa vegetación y el toque clásico del mobiliario que lo caracteriza.

Dirigido por el chef Mario Sandoval, en este espacio se ofrece una propuesta de snacks como el tartar de atún con guacamole y soja, el steak tartar de vaca vieja cortada a mano en el momento, el sándwich Club o la hamburguesa Heritage. Opciones que pueden maridarse con los cócteles clásicos reinterpretados que componen su oferta líquida.