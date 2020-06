El servicio de lujo por el que Harry y Meghan pagan 8.700 dólares al día

Como era de esperar, cada nuevo detalle que sale a la luz de la mudanza de Harry y Meghan a los Angeles es noticia. Desde que trascendieron los detalles de la lujosa mansión en la que iban a residir en Beverly Hills -una majestuosa casa que consiguieron gracias a Oprah Winfrey, gran amiga de Markle- ahora lo que suscita más curiosidad es el modo en el que vivirán y sobre todo, quién se haría cargo de los gastos.

La seguridad ha sido una de las cuestiones más debatidas a ambos lados del charco, pues en Inglaterra no tenían que ocuparse de los costes, una cuestión que cambió desde el “Megxit”, pero que todavía no tenía una clara explicación. De hecho, cuando se trasladaron a Canadá, se rumoreaba que la mitad de los gastos correrían a cargo del gobierno, un hecho que no causó demasiada sorpresa puesto que dicho país forma de la Mancomunidad de Naciones que encabeza la reina Isabel II.

La pareja lucha por preservar su intimidad al máximo - © Gtres

Sin embargo, cuando desembarcaron en los Estados Unidos, Donald Trump se encargó de dejar claro que tendrían que hacerse cargo ellos mismos de los gastos que conllevase su protección, según anunció en un tweet publicado el 29 de marzo: “Soy un gran amigo y admirador de la reina y el Reino Unido. Se me informó de que Harry y Meghan, que abandonaron el Reino, residirían permanentemente en Canadá. Ahora han salido de Canadá para venir a Estados Unidos, sin embargo, Estados Unidos no pagará por su protección de seguridad. ¡Deben pagar!”.

Pues bien, ahora ha trascendido más información sobre este tema quedando claro que ellos serán los que se encargarán de sufragarlos. La pareja ha contratado a la prestigiosa empresa GDBA para esta labor, una compañía que pertenece a Gavin de Becker, jefe de seguridad del presidente Ronald Reagan entre cuyos clientes figuran celebrities de la talla de Madonna, Tom Hanks, Jennifer Lawrence y magnates como Jeff Bezos.

La responsable de que escogiesen a esta empresa se cree que ha sido de nuevo Oprah Winfrey, quien parece haber apadrinado a la pareja durante su aventura americana. El precio de dicho servicio ronda los 8.700 dólares al día, que al año superarían los 3 millones, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta los requerimientos de la pareja.

Además, según informan diversos medios americanos, durante el confinamiento, antes de mudarse a su residencia actual, vieron violada su intimidad por parte de la prensa con múltiples paparazzi en la puerta de su casa a todas horas que incluso empleaban drones que volaban de forma ilegal; de ahí que hayan decidido no escatimar a la hora de contratar el servicio más completo.