Luís Figo: «El lujo es tener una idea y hacerla realidad sin depender de nadie»

No importa que Luís Figo no se calce las botas y salga al campo a darlo todo, sigue siendo u na de las figuras más emblemáticas del fútbol a nivel mundial. Todo un ejemplo de deportista retirado con un estilo de vida activo que hace que se mantenga a sus 48 años con una figura envidiable.

En el ámbito laboral, ocupa sus días en diversos proyectos que van desde compromisos con la UEFA a ejercer como imagen de marcas de moda y belleza. El portugués suele cuidar bastante su alimentación, con una alta ingesta de frutas y verduras, y quizás este haya sido uno de los motivos por los que ha decidido involucrarse como embajador con el sello de salud Epigen Healthy Bite . Aprovechamos la presentación en la feria Fruit Attraction 2021 para charlar con él sobre su carrera, sus proyectos, sus pasiones y algunos de sus vicios no confesados.

¿Qué es lo que más echas de menos del campo de fútbol? ¿Y lo que menos?

La competición, el día a día con mis compañeros, poder jugar al fútbol… En general lo que te da este deporte.

¿Con qué momento de tu carrera te quedas?

En veinte años es complicado elegir un momento, pero quizás me quedaría con el Mundial Sub-20 porque considero que es el que me abrió las puertas al mundo profesional (cuenta, haciendo referencia a la edición de 1991, donde Portugal se alzó con la victoria).

¿Cuál es la mayor diferencia que encuentras entre el Real Madrid en el que jugabas y el de ahora?

Al no estar dentro del equipo es difícil hablar desde fuera, pero yo creo que mis cinco años en el equipo fueron de los mejores de mi carrera porque era un momento en el que nos juntamos ciertos jugadores que ahora mismo sería imposible que nos volviésemos a reunir. Además de esa gran diferencia con respecto al Real Madrid de ahora, tampoco olvido todos los títulos que ganamos juntos, que serían otro de los cambios más significativos con el actual.

Si no hubieses sido futbolista, ¿a qué te habrías dedicado?

Quizás habría hecho algo de publicidad o relacionado con el mundo de los negocios, aunque no sé dónde habría acabado porque hay muchas áreas en las que se puede trabajar tomando esos caminos. También me gustan mucho las relaciones internacionales y el marketing enfocado al deporte.

¿Cómo es un día ‘tipo’ en tu vida?

Si no tengo que viajar y estoy en Madrid, entreno un poco y después me dedico a mis negocios. Si tengo que viajar siempre estoy pendiente de la UEFA, del programa que pueda tener.

¿Quién consideras que es tu referente en el mundo del deporte?

Michael Jordan, creo que internacionalmente es el deportista que más he admirado siempre. En cuanto al fútbol, tenía a algunos jugadores portugueses de referentes como Futre o Chalana. Creo que para los jóvenes es importante tener un modelo a seguir cuando empiezan a jugar.

Formas parte del proyecto Epigen Healthy Bite. ¿Podrías contarnos en qué se basa tu alimentación?

Normalmente intento comer bien, como lo que me gusta pero la clave para mantenerme bien consiste en encontrar el equilibrio entre el deporte, la comida saludable y algún que otro plato más contundente de vez en cuando. Lo que sí que no como son fritos, no me gustan, e intento tomar muchas proteínas, verduras y frutas. Ahora también cuando salgo a cenar no me tengo que controlar tanto como cuando jugaba.

Seguimos con la comida… ¿a qué capricho culinario al que no te puedes resistir?

Me pierden los dulces, tanto los portugueses como los españoles.

Aunque no juegues al fútbol sigues llevando un estilo de vida muy activo, ¿qué deportes practicas?

Tengo como afición jugar al golf, pero en general me muevo bastante. Me gustaría hacer surf mejor de lo que lo hago -ríe- aunque eso no me impide que lo practique siempre que puedo. Me gusta también mucho correr, pero ahora mismo si me quedase con un deporte sería el golf.

Este verano se ha visto que tenías un ‘six pack’ perfecto. ¿Qué rutina fitness has seguido para lograrlo?

En general entreno, aunque no considero que ‘me mate’ en el gimnasio. Suelo salir a correr dos o tres veces a la semana y hago entrenamientos de brazos, pecho o piernas en función del día de la semana. Lo que sí que tengo que sentir cuando hago deporte es que sudo, así me quedo más a gusto y puedo comer y beber tranquilo (comenta entre risas).

El portugués practica, entre otros deportes, surf y golf © Instagram: @luis__figo

Para terminar

Tu plan estrella el fin de semana

Coger el coche e ir a un sitio de playa. Poder jugar al golf y después disfrutar de una buena comida, por la tarde relajarme mirando al mar o a mi mujer montando a caballo y después terminaría el día con una cena donde poder de calidad y beber mejor.

¿Playa o montaña?

Playa, sin duda.

Si quisieses desaparecer… dónde te encontraríamos

Probablemente en el norte de Suecia.

El capricho más caro que te has dado

Algún cuadro que me he comprado, ¡me encanta el arte!

Por último… ¿qué es el lujo para ti?

El lujo para mí es tener una idea y hacerla realidad. Es poder tener la posibilidad de poseer algo de calidad, ya sea una buena comida, bebida, o un jersey de cashmere y unos zapatos. Sería también la opción de no depender de nadie para hacer lo que quieras en ese momento y ser feliz.