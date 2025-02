Lucas Bravo, de sorprender en 'Emily en París' a hacerlo sobre la pasarela

Justo como apertura del desfile de la colección otoño-invierno 2023/24 de la firma Louis Gabriel Nouchi que tuvo lugar en la Semana de la Moda de París el pasado mes de enero apareció desfilando un hombre cuyo rostro nos resultó especialmente familiar. Llevaba el pelo engominado hacia atrás, su cara estaba maquillada con pinceladas rojas que simulaban salpicaduras de sangre y vestía, además de unos guantes de piel, un larguísimo abrigo negro sobre una camisa blanca y una corbata metalizada. El look, como el del resto de propuestas de la firma, estaba inspirado en la novela de Bret Easton Ellis 'American Psyco' y el hombre que lo defendía y que tanto nos sonaba era no era otro que Lucas Bravo.

Quizá el nombre no lo hayas escuchado tanto pero, si te decimos que es el encargado de dar vida a Gabriel en la exitosa Emily en París seguro que ya sabes de quien te estamos hablando. Este francés de 35 años se dio a conocer para el gran público gracias a esta serie de Netflix pero ya llevaba tiempo tratando de hacerse un hueco apareciendo en cortometrajes y con pequeños papeles en series de la televisión francesa como 'Sous le Soleil de Saint-Tropez' o 'Plus Belle laV'. Lo curioso es que no pasó el casting exclusivamente por sus dotes interpretativas sino también por sus dotes en la cocina. Y es que dado que el personaje para el que optaba era el de un joven cocinero, el hecho de haber trabajado como 'sous chef' en un restaurante le sirvió para dejar a los de la productora con la boca abierta. «Cuando recibí los guiones por primera vez, pensé, 'guau, esto definitivamente es para mí, definitivamente voy a usar esas habilidades'. Y entonces me hicieron cocinar las tortillas que hice para Emily en la ficción», contó el actor en una entrevista con Manny the Movie Guy hace un par de años.

Mucho más trendy que Gabriel

Si has visto 'Emily en París' sabrás que uno de los puntos fuertes de la serie es la moda. Los looks de sus protagonistas -el je ne sais quoi del que presumen Camille y Sylvie en cada una de sus apariciones es digno de mención- generan un gran interés y, a pesar de eso, los de Gabriel no son precisamente los que más destacan. Es cierto que en la tercera temporada su armario sufre un pequeño viraje hacia las tendencias pero, en general, las prendas con las que Lucas Bravo aparece en las distintas escenas son de las pocas que pasan desapercibidas. No es así, en cambio, cuando lo hace en la vida real. En sus diferentes apariciones públicas cuida con mimo cada uno de los detalles de sus estilismos y en ellos se aprecia un gran gusto por lo que se mueve en esta industria en cada momento.

«Me encanta la oportunidad que te da la moda de reinventarte cada vez. Me canso muy fácilmente de lo que llevo puesto, así que sigo reinventando mi estilo. Puedo ser casual, puedo ser un hippie, puedo ser elegante. Solo me gusta seguir mis instintos y estados de ánimo», declaró Bravo al Medio Who What Wear.

Lucas Bravo en la campaña de Persol persol

Estas palabras sirven para entender no solo que haya sido fichado por algunas marcas ya como imagen de campaña -un ejemplo es la firma de gafas Persol- o que haya protagonizado portadas de varias revistas, sino también su gusto por el eclecticismo a la hora de vestir. Los looks con los que fue visto el actor durante la promoción de la comedia romántica producida por Lily Collins en formato serie y de la película 'Ticket to paradise', la película en la que forma parte del reparto junto a Julia Roberts y George Clooney así lo atestiguan.

Lucas Bravo con traje de raya diplomática instagram @lucasnbravo

En cuestión de trajes, podemos decir que no ha llevado dos iguales porque hay diseños oversize, otros ajustados, algunos en terciopelo, otros cruzados clásicos, con cuello mao… la variedad es sorprendente. En el terreno casual las semejanzas con su alter ego en 'Emily en París' sí que son más claras ya que vaqueros, camisetas básicas y sobrecamisas le sirven para formar el perfecto uniforme.

Su creciente fama, su interés por las tendencias, su innegable atractivo y su buen gusto a la hora de elegir qué ponerse no deberían llevarnos a equivocación porque, por mucho que lo pudiera parecer, su mente está al cien por cien puesta en la interpretación y no en la moda a pesar de sus pinitos durante su adolescencia y su mencionsda participación en un desfile a comienzos del mes de enero. Lo que sí parece evidente es que nos queda Lucas Bravo para rato.